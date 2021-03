Nyt borgerinitiativ vil stoppe HH-forbindelsen

Borgere fra Espergærde, Snekkersten og Helsingør er gået sammen om at stifte Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen, som arbejder for at HH-projektet begraves. Det oplyser gruppens talsmand, Peter Pejtersen.

- Vi frygter, at Helsingør by vil ende som en blindtarm, hvor handelslivet vil gå i permanent Corona-dvale.

Han vurderer, at der økonomisk er tale om en kæmpe fejlinvestering på 42 milliarder kr. (23 til vejforbindelsen plus 19 til baneforbindelsen).

- Ligesom ved andre brugerfinansierede infrastrukturprojekter er det forudsat, at vej- og baneforbindelsen skal være tilbagebetalt inden for 40 år efter åbningen. Det er bare ikke muligt. For hertil kræves et tilskud på 14 milliarder kroner. Og så er indtægtstabet på Øresundsbron på en lille halv milliard kroner pr. år, der skyldes overflytning af trafik fra Øresundsbron til HH-forbindelsen, slet ikke er taget med i Vejdirektoratets regnestykke. Hvis man gør det, ser det naturligvis endnu værre ud, og anlæg af vejforbindelsen alene vil heller ikke kunne betale sig, påpeger Peter Pejtersen.