Heidi Lindgren vil være at finde bag disken i apoteket i Helsingør Bycenter flere gange om ugen, men en del af hendes tid vil fortsat blive brugt i Husum Apotek, som hun driver på femtende år. Foto: Philip Horup

Nyt apotek er åbnet: - Jeg sonderer hele tiden markedet efter nye steder

Den lokale apoteker Heidi Lindgren har længe håbet på at få sit eget apotek i sin hjemby. Det ønske er nu gået i opfyldelse - gange to.

Helsingør - 08. marts 2021 kl. 09:50 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Helsingør har fået et spritnyt apotek. Bag åbningen står lokale Heidi Lindgren, som er ellevild over åbningen og ikke mindst placeringen i Helsingør Bycenter.

- Jeg har hele tiden synes, der skulle være et apotek her. Der er gode parkeringsmuligheder, og det er bekvemt, at kunne besøge apoteket, når man alligevel er ude på indkøb. Kunderne har taget godt imod det, og vi er meget tilfredse med åbningen, siger Heidi Lindgren.

For Heidi Lindgren er det først og fremmest vigtigt, at fagligheden er i top, og derudover er det hendes ønske, at stedet skal emme af varme og imødekommenhed.

Plads til flere apoteker På landsplan er antallet af apoteker eksploderet, siden den nye apotekerlov trådte i kraft i år 2015. Ifølge Danmarks Apotekerforening var der i år 2015 - umiddelbart før lovændringen - 156 apoteker i Danmark. I år 2018 kom antallet op over 300, og udviklingen er fortsat stødt, så der i dag er over 500 apoteker. Også i Helsingør vokser antallet af apoteker nu, men Heidi Lindgren er ikke bekymret for, at konkurrencen bliver for stor.

- Det drejer sig om at være der, hvor kunderne ønsker, du er. Her i byen er der heller ikke rigtig kommet flere apoteker før nu, og ud fra den betragtning er det nye apotek ikke i konflikt, lyder vurderingen fra Heidi Lindgren.

Er meget aktiv I Helsingør er der nu fem apoteker indenfor bygrænsen. Og Heidi Lindgren må siges at have været særdeles aktiv på det seneste; ved årsskiftet overtog hun apoteket i Prøvestenscentret, og nu kommer det nye apotek i bycenteret så oven i hatten. Men det stopper muligvis ikke der. Heidi Lindgren holder nemlig et vågent øje på byen med henblik på yderligere ekspansion.

- Det gør jeg. Jeg kigger efter andre steder i Helsingør, og markedet sonderes hele tiden. Det gælder om at være hurtig, siger den lokale apoteker.

Åbningen i Helsingør Bycenter har ført til ansættelsen af to nye farmakonomer, så Heidi Lindgren nu har 13 ansatte som veksler mellem apoteket i Prøvestenscentret og den nye filial.