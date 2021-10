Divisionsforeningen har før givet dispensation til, at hjemmekampene kunne spilles på FC Helsingørs stadion, men i september lød det, at der ikke vil blive givet dispensation ved oprykning. Foto: Allan Nørregaard

Nyt Superliga-stadion i Helsingør vil kræve klækkelige sponsorater

En ny lokalplan skal gøre det muligt at opgradere FC Helsingørs stadion, så det lever op til Superliga-krav fra Divisionsforeningen. Men dertil kommer andre store udfordringer, før helsingoranerne kan tørne ud på banen i egen by.

Helsingør - 07. oktober 2021 kl. 05:56 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det går godt for FC Helsingør i landets næsthøjeste række. Med 24 point i 11 kampe ligger holdet lige nu nummer ét, og fuldender man de goder takter, kan man allerede til næste sæson spille i Superligaen.

Men hvis hjemmebanekampene skal spilles på FC Helsingørs stadion, kræver det først og fremmest, at den kommende lokalplan tillader en opgradering til et Superliga-stadion, hvor der enten skal kunne være plads til 10.000 tilskuere med 3.000 siddepladser eller fire overdækkede tribuner med 4.000 siddepladser og en samlet kapacitet på 6.000. Det foreskriver Divisionsforeningens krav.

Budgettet På en dagsorden i By- Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune torsdag fremgår det, at administrationen indstiller, at den "kommende lokalplan for Helsingør Stadion muliggør en opgradering til et superliga-stadion".

Men selvom det giver mening at åbne op for, at stadionet kan opgraderes, så det flugter med Superliga-standarder, kommer det næppe til at ske for kommunens penge, lyder det fra Jens Bertram (K), der er næstformand for By- Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

- Det er ikke os som kommune, der er forpligtet til at udbygge stadionet. Hvis muligheden var der, støttede jeg det, men jeg har svært ved at se 13 politikere, der bliver enige om at bruge - lad os sige 50 millioner - på at udbygge, siger han og uddyber:

- Så skulle vi skubbe noget andet ud, og lige nu står vi med renovering af alle skoler, sundhedshuset, der skal blive færdigt, svømmehallen og et plejehjem mere i kommunen.

Dispensation Selvom prisen for det nuværende stadion allerede har lydt på mere end 80 millioner kroner, som har været beskrevet ad flere omgange i Frederiksborg Amts Avis, er stadionet stadig ikke egnet til Superliga jævnfør førnævnte krav fra Divisionsforeningen.

Kigger man på Hobro, der i 2014 tog fusen på fodbold-Danmark og rykkede op i Superligaen, lød regningen på et nyt stadion på 35 millioner kroner, der dels blev finansieret af Mariagerfjord Kommune og en række sponsorer.

Men før muligheden overhovedet vil byde sig for interesserede sponsorer til udbygningen af stadionet i Helsingør, skal lokalplanen færdigbehandles. Og det kunne godt tænkes, det sker et godt stykke inde i 2022, siger Jens Bertram:

- Hvis FC Helsingør rykker op, så har jeg derfor svært ved at forestille mig, at kampene skal spilles på hjemmebane, medmindre Divisionsforeningen giver dispensation. Det ved jeg godt, at de har sagt, de ikke vil, men tingene kan jo nå at ændre sig.

Dermed henviser han til den melding, Divisionsforeningen kom med i slutningen af september. Her kunne Helsingør Dagblad fortælle, at foreningen ikke vil give dispensation til, at FC Helsingør kan spille på hjemmebane ved eventuel oprykning til Superligaen, hvis ikke stadionet lever op til kravene.

Da FC Helsingør rykkede op i Superligaen i 2017, blev der givet dispensation til, at kampene kunne spilles på hjemmebane. Og siden har diskussionen om stadionkrav med jævne mellemrum været oppe at vende. Blandt andet i 2018, hvor det lød fra Divisionsforeningen, at klubben ville blive tvangsnedrykket, hvis ikke der blev afsat penge til en opgradering af stadionet.

Christian Holm Donatzky (R), der er formand for By- Plan og Miljøudvalget, siger, at det godt kan være, en ny lokalplan kan komme i mål et stykke tid før næste Superliga-sæson går i gang i sommeren 2022:

- Men så skulle det gå rigtig hurtigt, hvis de (FC Helsingør, red.) rykker op, og man skal til at finde sponsor og begynde byggeriet, siger han.

Han forklarer videre, at han finder det vigtigt, at "det planmæssige er på plads" på den lange bane, og at han håber, der kommer en sponsor, da han ligeledes har svært ved at se, at finansieringen til en opgradering af stadion sker inden for kommunens anlægsramme.

- Og jeg synes, det er ærgerligt, der skal stilles så høje krav fra Divisionsforeningen, tilføjer Christian Holm Donatzky.