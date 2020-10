Nyt LED-lys i en ring udenom den indre by

- Det er vigtigt, at de nye lamper på én og samme tid er funktionelle og er med til at gøre byen smukkere. Da de gamle master er medtaget af rust, bliver de også skiftet ved samme lejlighed. Vi forventer at arbejdet vil tage en måneds tid og håber, at byens borgere vil tage godt i mod de nye energirigtige lamper", fortæller Morten Brask Lauridsen, Center for By, Land & Vand i Helsingør Kommune, der ikke forventer nævneværdige gener for trafikanterne som følge af arbejdet.