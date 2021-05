Børn med eksempelvis vægtproblemer genfinder glæden ved at bevæge sig på Jump4fun, hvor der er plads til alle og man ikke er underlagt en konkurrencementalitet. Foto: DGI Nordsjælland, arkiv Foto: Torben Sorensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt Jump4fun-hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt Jump4fun-hold

Helsingør - 05. maj 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Bevægelsesglæde, trivsel og øget selvværd. Det er målet med Jump4fun, som er klar til at indtage Helsingør Kommune med endnu et hold.

Det handler ikke om at være bedst, hurtigst eller stærkest til Jump4fun, men om at have det sjovt, mens man er aktiv. Jump4fun er for piger og drenge i alderen 6-16 år der er udfordret på vægt, motorik, sårbarhed eller andet. Et tilbud som Helsingør Kommune har været glade for at kunne tilbyde siden 2014.

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse, hvor deltagerne er blevet spurgt, svarer 92 procent, at de er blevet gladere for at bevæge sig. Derudover svarer 82 procent af børnene, at de har fået nye venner.

Kommunen har Jump4fun både på land og i vand. Holdet i Helsingør Svømmeklub træner om torsdagen i Helsingør svømmehal.

Kronborggymnasterne træner på Skolen ved Rønnebær Alle og har fra uge 19 Jump4fun-hold om tirsdagen og onsdagen. Det nye Jump4fun-hold hos Kronborggymnasterne træner om onsdagen kl. 18.00-19.00, og tager glædeligt imod nye børn fra onsdag 12. maj.

Hos Jump4fun kan man altid aftale, at ens barn kan komme til gratis og uforpligtende prøvetræning. Så hvis Jump4fun kunne være noget for dit barn, skal du kontakte foreningsguide Tina Devald på telefon 24786745 eller mail tina.devald@dgi.dk. Her kan du høre mere om Jump4fun og aftale en gratis og uforpligtende prøvetræning.

Jump4fun har været i gang siden 2013 på initiativ fra ph.d. og børnelæge Birgitte Johanne Schmidt, overvægtsambulatoriet på Nordsjællandshospital, Hillerød.

Jump4fun er en udbredt succes, der siden 2013 har haft aktiviteter i over 20 sjællandske og jyske kommuner og i mere end 40 foreninger. Det er et foreningstilbud med aktiviteter af enhver type såsom svømning, gymnastik, volleyball, natur og leg og bevægelse m.v. Jump4fun er den største nationale udrulning på sundhedsområdet i DGI.

Jump4fun er et ligeværdigt partnerskab mellem Ph.d og børnelæge Birgitte Johanne Schmidt, Julemærkefonden og DGI.