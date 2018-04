Se billedserie Byrådet i Helsingør Kommune har investeret 4,5 millioner kroner i at udvikle det kreative uddannelsesmiljø, Catch. Foto: Majken Overgaard

Nyskabende uddannelse viser nye lokaler frem

Helsingør - 13. april 2018

På lørdag åbner Catch dørene for alle interesserede og giver en rundvisning i uddannelsesplatformens nye lokaler. Der bores og hamres i uddannelsesplatformen Catchs nye lokaler på Kulturværftet i disse dage. De sidste finesser skal gøres klar til, at institutionen på lørdag holder åbent hus for alle byens nysgerrige snuder.

- Vi glæder os meget til at vise vores nye lokaler frem. Hidtil har vi jo ikke haft nogen, så det bliver spændende, fortæller Majken Overgaard, der er programleder hos Catch.

De nye faciliteter på Kulturværftet råder blandt andet over et splinternyt værksted, der hylder digitale produktionsteknologier. Her kan virksomheder og iværksættere bruge 3D-printere, laserskærer og en CNC-fræser og lære, hvordan teknologierne kan gavne netop deres virksomhed.

- Vi vil gerne udbrede de digitale produktionsteknologier. De er forholdsvis lette at anvende og kan komme mange til gavn, fortæller Rasmus Bo Nielsen, værkstedsleder og indehaver af Betalab, der på lørdag vil vise de fremmødte, hvordan man kan bruge CNC-fræseren til at lave en kajak.

Det nye værksted er et samarbejde mellem Catch og Betalab, der har erfaringer med lignende værksteder i København.

Podium Float

I et andet lokale pusler billedkunstner Line Hvidbjerg rundt. Hun arbejder i øjeblikket på at færdiggøre sin Podium Float. Et stort podium bygget i træ, som består af en masse mindre dele. Forskellige former og højder skaber forskellige niveauer på det store podium.

- Det er en ny måde at tænke rum på, forklarer Line Hvidbjerg og tilføjer, at podiet får hjul, så det let kan skubbes rundt i lokalet.

Ideen med værket er, at de studerende skal kunne skille det ad og bruge delene som et redskab i deres præsentation af et projekt eller en idé.

- De skal kunne udstille deres ting på det og stå bag dem. Det er deres værk, når det er skilt fra hinanden, mens det er mit værk, når hele podiet er samlet, siger Line Hvidbjerg.

For hende er dét det sjove: at skabe værker, der er hendes eget, men som kan bruges af andre.

Podiet skal bruges i Catch undervisnings- og præsentationslokale, »Krydsfeltet«.

Et krydsfelt

Catch er en kommunal uddannelsesplatform, der samarbejder med virksomheder og en række uddannelsesinstitutioner som eksempelvis Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Aalborg Universitet og Malmö Universitet.

- Vi arbejder med mindre, men meget intensive projekter. Det er altså ikke bachelorprojekter eller egentlige uddannelser vi arbejder med. Vi arbejder med projektet, og vi har fokus på byen, Helsingør, fortæller Majken Overgaard.

Udover samarbejdet med de studerende på de videregående uddannelser har Catch også samarbejdet med blandt andre HTX i Helsingør. Her var eleverne med til at udvikle nye lysinstallationer, der skulle øge trygheden i byens Nordvestkvarter.

De nye lokaler kan opleves lørdag fra klokken 10.00 til 15.00 på Kulturværftet.

