Seks forskellige forfattere gæster Bibliotek Kulturværftet den 7. november. Presse-kollage

Send til din ven. X Artiklen: Nyskabende forfattere på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyskabende forfattere på biblioteket

Seks danske forfattere deltager i forfatterdag på Bibliotek Kulturværftet.

Helsingør - 02. november 2020 kl. 04:30 Kontakt redaktionen

Forskelligartede forfattere deltager i forfatterdagen på Biblioteket Kulturværftet i år, lige fra unge til de mere erfarne, og de har det til fælles, at de arbejder nyskabende med sprog, stil og emner, skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Forfatterne er Claus Ankersen, Ditte Steensballe, Jamal Bendahman, Anna Juul, Asger Schnack og Tobias Kirstein.

De kan opleves lørdag den 7. november klokken 13-15 på Bibliotek Kulturværftet i Helsingør.

Der er fri entre til arrangementet, men man skal tilmelde sig via billetten.dk eller på biblioteket. Arrangementet foregår på Dækket på 2. etage.

Her kommer yderligere beskrivelser af de seks forfattere.

Tosproget poet Claus Ankersen er født i 1969 og forfatter til 15 bøger. Han skriver digte, prosa og nonfiktion og arbejder med tværkunstnerisk og internationalt fokus.

Hans seneste udgivelse er digtsamlingen 'Always Room For One More' fra forlaget Red River, 2020, og det okkulte langdigt 'Det syngende hjertes triumf' fra forlaget Emeritus, 2019. Claus Ankersen skriver tosprogligt og er jævnligt gæst på internationale poesi- og litteraturfestivaler.

Requiem for en kornmark

Ditte Steensballe, født 1971, kan også opleves på forfatterdagen. Hun læser op af sin novellesamling 'Requiem for en kornmark', og hun har skrevet romaer, digte, børnebøger og i mange år undervist børn og voksne i at skrive. Hun er modtager af Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

Rodløs beatlitteratur Jamal Bendahman er født i 1986 og fra Marokko, og han er også med på biblioteket. Han voksede op i Danmark på Vestegnen, og hans debutroman 'Ash-Shaheed' ('Vidnet') er udgivet på forlaget Gladiator i marts 2019. Romanen er inspireret af beat-traditionen og handler om rodløshed, eskapisme, rumrejser og sufisme.

Debut under synonym Manuskriptforfatter og satiriker Anna Juul er født i 1993 og skrev digtsamlingen 'Jeg bruger min krop som et møbel' under pseudonymet Veronika Katinka Martzen. Digtsamlingen handler om Taylor Swift og om at finde sig selv.

Mand med mange hatte Forfatter og forlægger Asger Schnack er født i 1949 og har »båret stort set alle hatte, der findes i det danske litterære miljø«. Asger Schnack har udgivet »et hav« af digtsamlinger, romaner og essays og kunne i 2018 fejre 50-års jubilæum som forfatter.

Tobias Kirstein er forfatter, musiker og kunstner. Han er født i 1972 og har i flere år været kurator på Click Festivalen i Helsingør. Han er aktuel med bogen 'Der findes ikke løsninger, kun beslutninger'.