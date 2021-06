Der var en fin gave fra kommunen til alle de færiguddannede og et brev med en lykønskning. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye sosu-assistenter er udklækket: - Alle hiver i os med tilbud om job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye sosu-assistenter er udklækket: - Alle hiver i os med tilbud om job

Torsdag eftermiddag holdt kommunen reception med champagne, lækkerier og fine gaver. Anledning var, at endnu et hold social- og sundhedsassistenter var færdiguddannet.

Helsingør - 10. juni 2021 kl. 19:09 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

- Stort tillykke til jer. Det her er en stor dag. Det er en stor ting at afslutte en uddannelse - det er ikke noget, man gør hver dag. For de fleste sker det kun én gang, lød det indledningsvist fra uddannelseskoordinator Charlotte Lach i en tale til dagens hovedpersoner: Et hold af social- og sundhedsassistenter, der inden for den seneste tid har færdiggjort uddannelsen.

- Der er sket noget med jer fra den dag i kom til i dag. I er blevet fagpersoner, fortsatte hun.

Glad og lettet Det er var i gårdhaven bag rådhuset, at kommunen havde inviteret de i alt 14 nyuddannede til bobler, snacks, en selskabsleg og lykønskninger.

Ikke alle kunne deltage, for som en del af sundhedssektoren, så falder vagterne ikke altid inden for urskivens otte til fire. Alligevel var de fleste mødt op, og de var alle glade og lettede.

- Det er da dejligt, at være færdig. Jeg ville gerne have noget mere ekspertise, og det har jeg fået særligt gennem praktikkerne, lød det fra 33-årige Mia Maia Rosenkilde, der blandt andet har været forbi psykiatrien, hjemmeplejen og rygmarvsklinikken i Hornbæk.

For hende har det bedste ved uddannelsen været dens vekslen mellem det teoretiske og det praktiske. Det er nemlig ikke alt, man sådan bare lige kan læse sig til.

- Det har været rigtig godt for en pragmatiker som mig at blive kastet ud i det. Der er ting, man ikke kan slå op i en bog, tilføjer hun.

En vigtig faggruppe Vigtigheden i assistenternes arbejde, coronaen og ikke mindst den store samfundsudfordring, som Danmark står overfor i takt med det stigende antal ældre, var blandt temaerne i Charlotte Lachs tale til de nyuddannede.

- Jeg håber, at I kan mærke, at I er ønskede. Vi har brug for jer, for der er travlt derude. Vi får kun flere ældre, flere demente og flere kronikere, så der er en stor opgave forude. Derfor håber jeg, at I vil huske, at I er ambassadører for uddannelsen. I skal være med til at rekruttere. I må huske at tage godt imod kommende elever - ligeså godt, som I ville ønske, at I selv var blevet taget imod, sagde hun med et tydeligt tryk på 'ønske', der vækkede en latter blandt de nyuddannede. Som et tegn på, at ikke alle erfarne i branchen er lige gode til dét.

Jobsikkerhed Netop den store udfordring med et stigende antal ældre og alt for få kvalificerede hænder i branchen har de nyuddannede mærket på egen krop. Af og til har travlheden været at føle i dagligdagen, men det er for alvor blevet tydeligt efter eksamensbeviset er kommet i hus.

- Der er brug for os, og det er da en styrke ved uddannelsen, at der er jobsikkerhed bagefter. Faktisk river de i os fra alle sider, fordi de gerne vil have os ansat hos dem. Det gør, at vi kan vælge og vrage. Jeg har fået så helt vildt mange tilbud, lyder det fra 32-årige Henriette Jensen.

Ikke alle bliver Selvom alle 14 har været tilknyttet Helsingør Kommune under deres uddannelse, så er det ikke dem alle, der har takket ja til et job her. Nogle har fået arbejde på sygehuse og i andre kommuner, mens en stor gruppe heldigvis har valgt at blive.

- Vi er glade for, at nogen af jer bliver i kommunen. I andre må ud og få en masse god erfaring, inden I så vender tilbage til Helsingør, sagde Charlotte Lach med et glimt øjet og en mild latter, inden hun sluttede talen af med endnu et 'tillykke' og et løftet champagneglas.