Nye salgsplaner i spil for unikke strandvejs-grunde

Helsingør - 01. juni 2018 kl. 04:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modellen for udviklingen af Sommariva-arealerne i Helsingør til boliger med politisk følgegruppe og arkitektkonkurrence kan blive ændret. Det kan give flere millioner ekstra i kommunekassen - men kan gå udover den demokratiske kontrol. Med Byrådsflertallets endelige beslutning på sidste møde om, at der skal bygges et 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej til en pris af 81,5 millioner kroner til afløsning af det eksisterende stadion på Nordre Strandvej er forvaltningens arbejde med at gøre de kommunale arealer omkring Sommariva klar til salg igen gået i gang.

Men nu er der udsigt til, at den oprindelige køreplan og proces for salget, som blev vedtaget af et flertal i byrådet i efteråret 2016, bliver en anden. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Den oprindelige plan opererede med, at der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle byrådets partier, som lagde en plan for udnyttelsen af området,og efterfølgende udskrev en arkitektkonkurrence. Derefter skulle der udarbejdes en lokal- og kommuneplan , og endelig skulle grundene sælges i et udbud.

Massiv forsinkelse

Ifølge den oprindelige plan, så skulle arkitektkonkurrencen forlængst være afsluttet, og arbejdet med lokalplanen i fuld gang. For planen var nemlig, at grundene skulle sælges allerede i november i år.

I dag er situationen tværtimod den, at den politiske styregruppe endnu ikke har holdt et eneste møde.

På mødet mandag i By-, Plan- og Miljøudvalget er sagen derfor endnu engang på dagsordenen, og her vil medlemmerne blive stillet over for to andre muligheder for en plan for udvikling af området. De to andre mulige køreplaner vil ifølge forvaltningen i Center for By-, Land- og Vand sandsynligvis tage kortere tid, betyde færre kommunale udgifter og give større salgsindtægter. Omvendt vil begge de to andre modeller også give mindre politisk og folkelig indflydelse på brugen af grundene. Der er tale om nogle grunde, som har en meget attraktiv beliggenhed, men hvor nærheden til skov, kystskrænt, det fredede Lappestensbatteri og afstanden til kysten også sætter en række begrænsninger. Der er også tale om forhold som kan medføre klagesager.

Grundene omfatter stadionet og omliggende fodboldbaner frem til omkring Blokhusvej samt på den anden side af strandvejen det areal, hvor der i dag er badmintonhal og badmintonbaner.

Selv om vandsiden af Nordre Strandvej sandsynligvis er den del af arealet, som målt i kvadratmeterpriser er mest værd, så kræver et salg dog også, at der skal bygges en ny badmintonhal og nye udendørsbaner et andet sted. Det er planen, at disse faciliteter skal flyttes ud til det nye stadion. Men denne anden etape af stadion-projektet er der endnu ikke fundet finansiering til.

Prækvalifikation og forkøbsret

Udover den nuværende model, så kan medlemmerne i By-, Plan og Miljøudvalget vælge to andre modeller. Den ene model er en prækvalifikationsmodel, hvor kommunen udvælger et begrænset antal bydere til at byde ind med et tilbud på grund og udviklingsprojekt. Det mest attraktive projekt samt pris kommer derefter til at danne grundlag for lokal- og kommuneplan.

Den anden model går ud på, at kommunen indgår en aftale med et ejendomsudviklingsselskab, som udvikler et projekt for området vederlagsfrit på betingelse af en forkøbsret til grundene.

Når projektet er politisk godkendt vil grundene blive sendt i et udbud, for at sikre markedsprisen, hvorefter ejendomsudviklingsselskabet kan benytte dets forkøbsret.

Håber på højere priser

Det fremgår af sagsfremstillingen, at forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra interesserede investorer selv om udviklingen af området har ligget stillet. Ligeledes vurderer embedsmændene, at grundenes værdi er steget væsentligt som følge af højkonjunkturen.

Tilbage i 2016 vurderede ejendomsmæglerne hos Home Erhverv, at områdets grunde på begge sider af Strandvejen var cirka 74 millioner kroner værd, hvilket giver en kvadratmeterpris på 3.145 kroner.

Salget af grundene skal sammen med kommunens øvrige salgskatalog af grunde og ejendomme være med til at finansiere de store anlægsprojekter som det nye stadion og sundhedshuset ved Prøvestenscentret.

Tillægsbevilling

Det fremgår i øvrigt af forvaltningens sagsfremstilling, at det vil kræve en tillægsbevilling taget fra kommunekassen på en halv million kroner i 2018 at gå i gang med projektet, hvis man vælger den nuværende udbudsmodel eller modellen med prækvalificerede bydere. Hvis man vælger modellen med forkøbsretten vil det kræve en ekstrabevilling på 1,5 millioner kroner.

