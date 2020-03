Nye regler: max 15 biler på genbrugspladsen ad gangen

Når genbrugspladsen på Skibstrup Affaldscenter tirsdag igen åbner for alle typer af besøgende - private såvel som erhverv - vil det ske med både adgangsbegrænsninger og særlig fokus på at sikre afstand og hygiejne for både besøgende og medarbejdere. Det skal sikre, at sundhedskravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed bliver overholdt og smitterisikoen minimeres.