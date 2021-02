Nye problemer hos forsyningen: Vandet er væk i ny del af byen

Når forsyningen åbner for vandet igen, vil nogle opleve, at vandet er misfarvet. Det skyldes luft eller gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under vores arbejde. Der er ingen sundhedsrisiko ved det misfarvede vand, det kan fjernes ved at åbne alle koldtvandshaner og lade vandet løbe nogle minutter, dog ikke fra et toilet for at undgå tilstopning.