Nye oplysninger om mystisk voldsom ulykke

Bilisten i Audien var en 25-årig mand, og han havde to passagerer med. Den ene var en kvinde på 48 år og en kvinde på 27 år. I politiets beskrivelse af ulykken står der intet om, hvad der skete med de to kvinder, og det er sparsomt med oplysningerne. Politiet rapporterer, at da Audien blev ramt bagfra, kørte den ind i en bil, der kom kørende i østlig retning - altså i modsat retning. Imidlertid stemmer det ikke overens med skaderne på Audien, som ikke har skader på fronten. Taget er dog skåret op, og bagenden af bilen er forvredet næsten til ukendelighed.

Frederiksborg Amts Avis skrev tirsdag om ulykken på www.sn.dk, og det var først torsdag eftermiddag, at politiet kunne finde oplysninger om ulykken - efter at politiet fik tilsendt et billede af bilens nummerplade. Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger blev den 27-årige kvinde kørt til Rigshospitalet med skader på hovedet, og den 48-årige kvinde blev kørt til Hillerød Sygehus med adskillige knoglebrud. Der tales også om, at den 21-årige forsøgte at stikke af fra ulykken, men det kan hverken be- eller afkræftes af døgnrapporten. Efter sigende skulle der være adskillige vidner til ulykken.