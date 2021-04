En fabriksny Porsche Cayenne har en pris på, som går fra lige under 1,5 millioner. Mange af denne type biler er dog leasede. På billedet ses den stjålne Porsche blive ført væk af Falck. Foto: Presse-fotos.dk

Nye oplysninger om beslaglagt luksusbil

En 26-årig mand fra Jylland er nu sigtet for brugstyveri, narkobesiddelse og kørsel i frakendelsestiden.

Helsingør - 07. april 2021 kl. 09:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Frederiksborg Amts Avis tirsdag var omtalt en episode om en beslaglæggelse af en dyr stjålet luksusbil på en parkeringsplads på Nordvej i boligområdet Nøjsomhed lørdag lidt efter klokken 16.24. Det blev også nævnt, at der i bilen blev fundet narko og kontanter, og at den blev afhentet. Men ellers var det småt med nærmere oplysninger om sagens omstændigheder.

Læs også: Bil fyldt med narko og kontanter beslaglagt

Nu viser det sig, at politiet på stedet sigtede en 26-årig mand fra Kolding for brugstyveri af Porschen, der var af typen Cayenne. Det skete efter, at manden gik hen til politiet på parkeringspladsen og bad om at få bilen udleveret.

Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling oplyser endvidere til Frederiksborg Amts Avis, at den 26-årige mand også blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden samt for besiddelse af en »moderat« mængde hash, som er en betegnelse for en mængde på mellem 10 og 100 gram.

Bilen var forud for episoden meldt stjålet fra en mand fra Middelfart.

Det var ved et tilfælde, at politiet kom på sporet af den stjålne bil. En patrulje kørte rundt på Rønnebær Allé, og opdagede Porschen med den unge fører, og fandt ud af, at bilen . Imidlertid mistede politifolkene kontakten til bilen, men valgte derefter at køre rundt i området, og fandt altså bilen parkeret på Nordvej.