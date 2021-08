Udenlandske medarbejdere på byggepladsen havde af uvisse årsager ikke det mindste lyst til at tale med fagforeningen. Foto: Kenn Thomsen

Nye oplysninger i sundhedshus-sag: Firmaer var uden overenskomster

Helsingør - 26. august 2021 kl. 04:51 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Helsingør: Trods byggeriet af Helsingør Kommunes nye 420 millioner kroner dyre sundhedshus ser ud til at skride planmæssigt frem, så har der under overfladen været flere forhold, der førte til, at der i forrige uge måtte gennemføres et såkaldt 48 timers-møde, et fagligt forhandlingsmøde under byggeoverenskomsten, mellem totalentreprenøren Elindco A/S, dets arbejdsgiverforening DI og fagforeningen 3F.

Frederiksborg Amts Avis er bekendt med indholdet af mødet, som viste, at i første omgang tre af virksomhederne, som arbejdede under Elindco A/S, ikke havde nogen overenskomst eller var medlem af en arbejdsgiverorganisation. Den ene af dem var endda ramt af sympatikonflikt. De tre virksomheder, som ikke var havde nogen overenskomst ,var selskaberne T-Bud, Dannebrog Byg og TMG Group, som viste sig at være det selskab, som de 10 formodede illegale ukrainske medarbejdere var ansat hos. Et selskab, som i øvrigt er kendetegnet ved en russisk mailadresse. Medarbejderne blev tirsdag formiddag anholdt af politiet i forbindelse med aktion mod social dumping, der skete i samarbejde med Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen.

Under mødet blev det aftalt mellem parterne, at Elindco forpligtede sig til at sikre ordnede forhold og at dets entreprenører blev overenskomstdækket. Dette betød, at underentreprenørerne fik valget mellem at tiltræde overenskomsten eller forlade byggepladsen.

Både Dannebrog Byg og TMG Group valgte derefter at tiltræde overenskomsten på området. Omvendt havde T-Bud forladt byggepladsen, da selskabet afviste at melde sig ind i DI eller tiltræde overenskomsten.

En kæde af virksomheder Hovedårsagen til, at fagforeningen 3F repræsenteret af afdelingen 3F Frederiksborg havde krævet møde var, at fagforeningen ved et pladsbesøg oplevede, at de udenlandske arbejdere ikke ønskede at tale med fagforeningen, som derfor ikke havde mulighed for at kontrollere eksempelvis løn og arbejdstid.

Et andet problem for fagforeningen var også et manglende overblik over, hvilke firmaer, som arbejdede under hvem.

På mødet i august blev der således - ifølge avisens oplysninger - fremlagt en såkaldt entreprisekæde, som viser, at der fire entreprenører under totalentreprenøren Elindco.

Et skoleeksempel - Sagen for sundhedshuset er på mange måder et skoleeksempel på, hvordan social dumping fungerer. Der, hvor der er problemer, er oftest langt ude i kæden, og det er også der, at det er sværest at tjene penge. Det viser også vigtigheden af, at man indfører et reelt kædeansvar, siger faglig sekretær Daniel Leigther Dyhrberg fra 3F Frederiksborg til Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig endte 48 timers-mødet ud med, at 3F udbad sig en fuldstændig og udtømmende liste over underentreprenører indenfor en bestemt tidsfrist.

Spurgte til under leverandører på tre møder

Bygherren Helsingør Kommunes projektleder på byggeriet Jan Krogh Islin har tidligere fortalt til Frederiksborg Amts Avis, at kommunen på to sikkerhedsmøder i august og et før sommerferien havde indskærpet, at der skulle være styr på underleverandørerne Det skyldtes, at der ifølge projektlederen var blevet talt ikke umiddelbart genkendelige sprog.

