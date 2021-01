Se billedserie Julie Ellinor kan opleves 13. marts til Breakfast Club i Toldkammeret.Foto: Presse

Nye måder at opleve kultur på: De nye formaters forår

Kulturværftet og Toldkammeret er klar med forårets spændende program.

Når Kulturværftet lægger fra årets start som nyudpeget regionalt spillested er det bl.a. med en målsætning om at løfte indsatsen inden for talent, vækstlag og smalle genrer. Tiltag, som allerede afspejles i en række af de nye koncepter, der er at finde i programmet for foråret 2021.

Breakfast Club

- Om borgerne i Nordsjælland er særligt omstillingsparate er svært at sige, men tilslutningen til de anderledes kulturkoncepter, som Kulturværftet igennem en årrække har præsenteret, har vist sig ganske bæredygtige, forklarer Kulturværftet i en pressemeddelelse.

Således har bl.a. de meditative klangbade, ligge-ned-koncerter til fx CLICK eller danse-konceptet Instant Disco for længst vundet indpas hos publikum. I det nye år kan man så glæde sig til endnu flere nye måder at opleve kulturen på. Her introducerer Kulturværftet nemlig Breakfast Club, som gør op med den traditionelle måde at tænke sin koncertweekend på. Hvorfor vente til lørdag aften, når man kan få den stemningsfulde start på weekenden allerede lørdag morgen?

Breakfast Club finder sted en gang om måneden på Toldkammer-scenen, og her leverer nye unge bands og artister popmusik til øregangene, mens det hyggelige køkken i Spisekammeret står for morgenmaden.

Ny lyd - Koncert-koncepter som fx Tirsdagskoncerter med upcomming artister og Salon T med en klassisk linje har gennem tiden vist sig som populære formater. I 2021 udvider Kulturværftet med formatet 'Ny lyd'. Her inviteres publikum til at komme helt i sync med lydbilledet lige nu, når vi tager pulsen på en musikscene, der emmer af modige, moderne bands og innovative, inspirerende artister. Palace Winter (5. marts), Mekdes (24. april), Liss (29. maj) - selvom man måske ikke lige nu er på fornavn med de artister vi præsenter, kan vi varmt anbefale at teste 'Ny lyd', lyder det fra Kulturværftet.

Søndagsjazz Kipper man lidt ekstra med hi-hatten, når der er jazz i luften, kan man prøve det nye format Søndagsjazz. Her inviteres publikum til at surfe med på en ny og spændende bølge af dansk jazzmusik hver søndag på Kulturværftet fra kl. 16.00 - 17.00. Oplev unge jazz-artister og -bands i spændet fra elektronisk til mere eksperimenterende dele af jazzgenren. Oplev bl.a. Røgsignal (28.marts) og Otooto (25. april).

I skyggen af Covid19 Covid vil fortsat udgøre et benspænd for Kulturværftet i forårsprogrammet, og man kan i det kommende program skulle vænne sig til enkelte online-versioner af visse dele af programmet.

- Covid19 har bl.a. lært os at teste nye måder at formidle kulturoplevelser på. Det er klart, at vi ikke kan lave en en-til-en-ændring af vores program. Men vi har efterhånden opnået en viden, som vi ikke har haft tidligere - fx om, hvordan man fx streamer og laver radio. Så i den kommende tid kan man fx glæde sig til onlineudgave af 'Quiz eller resten i håret' blandt flere andre programnedslag, ligesom Billedskolens læringsforløb også foregår i et mix af online-undervisning og fordybelse i fysiske materialer. Måske vil programmet også i løbet af foråret kunne opleves ude i det blå, når forsamlingsrestriktionerne ikke længere er så altafgørende for vores måde at mødes og være sammen på", fortæller Søs Krogh Vikkelsøe, programchef på Kulturværftet.

Find hele forårets program for Kulturværftet på www.kuto.dk