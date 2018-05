Nye lokaler og nyt navn til kommunens specialskole

Helsingør Kommunes dagbehandlingstilbud for elever med særlige behov, som i mange år har været placeret på Løvdalsvej 9, flytter nu til nyistandsatte lokaler på Smakkevej 3ab - over for Borupgårdskolen. Samtidig skifter skolen navn til Skolerne i Snekkersten - Afdeling: L-klasserne

- Vi glæder os rigtig meget til at flytte til de nye flotte lokaler på Smakkevej. En placering som giver mulighed for et meget tættere samarbejde både omkring faglighed, faglokaler, elevkantine samt deltagelse i Borupgårdskolens arrangementer for elever og forældre, siger Mette Rovang Johannsen, der er daglig pædagogisk leder for de kommende L-klasser.