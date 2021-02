Nye indbrud i varebiler

Klokken 03.21 mandag blev det anmeldt, at kølerhjelmen på to varebiler, som holdt parkeret på Kongevejen i Kvistgård, var blevet brudt op med en ukendt genstand. Fra den ene bil var der stjålet flere genstande, mens der ikke var taget noget fra den anden, formentlig fordi gerningspersonerne var blevet afbrudt i deres foretagende af anmelderen en 42-årig mand fra Humlebæk. En patrulje kørte derfor til stedet for at lede efter dem, men det var ikke muligt at udfinde dem i området, oplyser Nordsjællands Politi.