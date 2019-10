Den nuværende boldbane her på Mads Holms Vej er en af de efterhånden få ubebyggede centralt beliggende grunde i Helsingør by. Foto: Andreas Norrie

Nye grundsalg skal give borgere og penge

I forbindelse med budgetforliget, som blev præsenteret torsdag eftermiddag, og er indgået af alle partier på nær EL og Lokaldemokraterne, så er det besluttet at fortsætte salget af kommunale ejendomme og grunde, som bliver overflødige. Målet er, at de nye grunde - udover penge i kommunekassen - også skal lægge areal til nye boligbyggerier og derved nye skatteborgere, fremgår det af budgetteksten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her