Nye folk i teater-bestyrelse

Helsingør Teater har på sin generalforsamling fået to nye bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen sagde teaterforeningens bestyrelse farvel til to medlemmer, Merete Sinding og Lillian Mathiesen, der begge skal videre mod nye mål.

Eva Hjelms, der tidligere har været ansat i Helsingør Kommune som kulturkonsulent, er ansat ved den regionale kulturaftale Kulturmetropolen som projektleder. Eva Hjelms har i en årrække på forskellig vis arbejdet med det potentiale, der ligger i at anvende kunst og kultur i forhold til at fremme livskvalitet og mental sundhed.

Eva Meyer er leder af Børnehuset Nyrup, der i 2018 vandt prisen som Årets Dagtilbud, der uddeles af Børne- og Socialministeriet i samarbejde med et fagudvalg. Børnehuset Nyrup arbejder blandt andet eksperimenterende med at benytte digitale værktøjer som et supplement til institutionens fokus på særligt teater, musik, billedkunst og bevægelse.