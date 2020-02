Nye ejere af kendt baggårdsrestaurant

Annette Munkholm fra Home Erhverv Nordsjælland har været med til at sælge den kendte restaurant på Stengade 48F til en pris på 3,395 millioner, lidt under udbudsprisen. En restaurant der har haft mange navne gennem tiden, bedst kendt i nyere tid da Madam Sprunck lå i lokalerne, men historisk vil nogen også nikke genkendende til den nærmest legendariske Pütschers Gård, en bar der lå i lokalerne i 70erne og frem. Faktisk er det hele ejendommen Stengade 48+50 der går under navnet Pütschers Gård, og kan dateres tilbage til 1700 tallet, oplyser Home Erhverv i en pressemeddelelse.

De nye ejere bliver Anders og Charlotte Fosvald. Anders, er uddannet kok/køkkenchef med mere end 20 års erfaring fra ind og udland, og Charlotte, er uddannet Grafisk formidler fra Media og Journalisthøjskolen og har diplom inden for Hotel Management and Hospitality.

Gourmetbar

- Vi driver i dag, med stor succes "i KONGENS baghave", Fredensborg vandrerhjem. Det agter vi at forsætte med, de næste 5 år. Men for ikke at skulle sige nej, til for mange konfirmationer, receptioner, fødselsdage og firmafester, har vi ledt efter egnede lokaler, som vi kunne anvende til formålet. Hen ad vejen vil vi udvikle stedet til en gourmetbar, til det modne publikum som er træt at konceptmad, men gerne vil overraskes når de går ud og spiser, lyder det fra de nye ejere.