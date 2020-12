På et pressemøde tirsdag eftermiddag præsenterede Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, yderligere coronarestriktioner. Hvilke restriktioner der igangsættes i Helsingør Kommune, arbejder kommunen fortsat på at finde frem til. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Artiklen: Nye coronarestriktioner for Helsingør er fortsat ikke på plads

Nye coronarestriktioner for Helsingør er fortsat ikke på plads

Da Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S), tirsdag holdt pressemøde om nye coronarestriktioner, blev Helsingør nævnt. Hvad der dog ikke blev nævnt var, hvilke restriktioner der vil komme til kommunen. Det skyldes, at der fortsat arbejdes på at færdiggøre listen over restriktioner, der rammer Helsingør Kommune.