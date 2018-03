Nye boder på Værftets Madmarked

Kendte og nye boder I åbningsdagene den 15.-18. marts er alle inviteret til at suge lidt af den gode markedsstemning til sig, når både nye og velkendte stadeholdere står klar til at byde velkommen til en ny sæson og lange god mad over disken. Blandt de velkendte stadeholdere fra sidste år er The Fish Project, Crepes a la Cart, JFK, Gastrotrucken, Gustoso, Fuego og dejlige cocktails fra Traveller's Cocktails. Derudover kommer nye boder med gourmet hotdogs fra Pølse Kompagniet, krydrede og varmende indiske retter hos Varnada og man kan oplev smagen af østen hos de seje kvinder hos Arabi-food. Alt den gode mad bliver i abningsdagene akkompagneret af banko-spil, god musik, happy hour, hyggelige aktiviteter for familiens yngste medlemmer og meget mere.

Foody banko

Torsdag gentages det populære Foody Banko fra kl. 18 med. Fredag bydes der på Bløde Toner & Blide Bobler fra kl. 17.30 med klavermusik af Michael Schmidt og Happy Hour på bobler i Værftets Madmarkeds Bar. Lørdagen bliver for både store og små, når der inviteres til ansigtsmaling for børnene fra kl. 12-14 og et festligt besøg fra Gasbox / Rene Hejdmann Solo fra kl. 17-18.45, som sørger for at lørdag aften bliver fyldt med det bedste musik af Gasolin og Kim Larsen. Åbningsweekenden rundes af med maner, når søndagen jazzes og swinges igennem med musik fra Kjeld Fleming fra. 12-14 og efterfølgende højtoplæsning for børn og barnlige sjæle, når Ulf Persson læser højt fra sine børnebøger fra 14-14.30. Weekenden byder også på en hoppeborg for børnene og mulighed for at få en ballon med hjem.