Se billedserie Helsingør bymidte har fået ti nye bænke - to af dem mangler stadig at blive sat op, men resten er klar til brug. Når altså ikke lige vejret har badet dem i råkoldt regnvand. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye bænke i bymidten: En er væk igen - to mangler nye hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nye bænke i bymidten: En er væk igen - to mangler nye hjem

Hvil: Helsingør bymidte har fået nye bænke. Ti styks til en værdi af 11.000 kroner stykket.

Helsingør - 01. oktober 2021 kl. 10:36 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Går man en tur i bymidten i de her dage, vil man måske lægge mærke til gågadernes nye hvilesteder, der er blomstret frem i form af nye flotte københavnerbænke.

Helsingør Handel har med støtte fra kommunen indkøbt ti bænke til mere end 100.000 kroner, og de fleste af dem er nu blevet sat op, fortæller citykoordinator, Kim Backe.

- Vi har købt ti flotte, nye bænke, som vi nu har sat op flere steder rundt i byen. Dem har der i den grad været mangel på, så det er noget, jeg oplever, at mange folk er rigtig glade for, siger han.

En bænk er væk Tirsdag middag kunne trætte borgere da også tage plads ved en af de nye bænke, der var placeret i Bjergegade ude foran B&O's forretning, men allerede torsdag morgen var bænken forsvundet.

Christian Holm Donatzky (R), der er formand for By-, Plan- og Miljøudvalget og som samtidig er næstformand i Nordsjællands Park og Vej, der stod for opsætningen af de nye bænke, fortæller, at det var en fejl, at bænken var placeret der.

- Det var en fejl, at bænken blev opført der. Der har hele tiden været et ønske fra den nærliggende butik om, at den ikke skulle opføres her, og derfor er den blevet fjernet igen. Det synes, jeg egentlig er rimeligt nok - der skal nok være et andet sted, hvor den kan placeres, siger han.

Efterladenskaberne fra den nye bænk, der kun nåede at stå på gaden i halvandet døgn, er nu et par huller i fliserne, der er blevet dækket til med cement.

Frederiksborg Amts Avis har besøgt B&O for at høre, om de ikke ønskede bænken opført. Til det svarede butiksindehaver Steen Jensen, at han ikke mindes at have sagt, at han ikke ville have den foran sin butik.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænker om en bænk lige her. Måske er det fint, måske ikke, men jeg mindes ikke, at jeg har sagt, at jeg ikke vil have den. Er den da væk?, spurgte han undrende.

Hvor kan de stå? Alle ti bænke skulle efter planen sættes op i kanten af byens gågader, men citykoordinatoren mangler fortsat at få placeret to af dem.

- Vi har stadig to bænke, der skal placeres et eller andet sted i byen. Oprindeligt havde vi en plan for, hvor de skulle stå, men det skulle vise sig, at de kom i karambolage med de pullerter, der nu opsættes for at reducerer antallet af biler i gaderne, fortæller Kim Backe, der fortsætter:

- Så hvis nogen har nogle gode ideer til, hvor de kan stå, så hører jeg meget gerne fra dem.

Placeringen af de nye bænke er blevet bestemt i samarbejde med bymidtens butikker og Seniorrådet.