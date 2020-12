Nye arkæologiske fund i Hestemøllestræde

Museumsinspektør på Museum Nordsjælland, Kjartan Langsted, har med to af sine kollegaer de sidste par uger ledt efter interessante fund i Hestemøllestræde. Udgravningen førte i første omgang til et historisk fund, da de fandt resterne af en smedje fra 1400-tallet, hvilket er et af de ældste fund, som man har opdaget indtil nu i Helsingør.

- Jeg regner med, at vi er færdige i denne uge. Derefter har vi en masse jordprøver, der skal igennem et filter, for at se, om vi har fundet noget spændende. De prøver bliver lavet i år. Derudover skal vi sende prøver til eksperter inden for det naturvidenskabelige felt, der skal kigge på noget af det materiale, som vi har fundet, blandt andet slagger. De skal være med til at stykke fundene sammen til et samlet billede. Det er en lang, men spændende proces, fortæller Kjartan Langstad.