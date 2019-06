Nej - det er ikke en fægtekamp mellem formanden for By, Plan og Klimaudvalget Christian Holm Donatzky og formand for Forsyning Helsingør. Per Tærsbøl. Det er derimod en præsentation af de nye affaldsbeholdere, der nu sættes op på seks udvalgte strande i kommunen. Foto: Forsyning Helsingør

Send til din ven. X Artiklen: Nye affaldsbeholdere på seks strande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye affaldsbeholdere på seks strande

Helsingør - 06. juni 2019 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På seks udvalgte strande i kommunen er der opsat nye affaldsbeholdere, så badegæster kan sortere affald i plast, metal, papir og flasker. Samtidig med starten på årets badesæson får strandgæsterne på seks udvalgte strande i kommunen nu mulighed for i højere grad at sortere deres skrald og affald, inden de forlader stranden. I et samarbejde mellem Forsyning Helsingør, Helsingør Kommune og Nordsjællands Park & Vej er der nu sat nye beholdere op på to strande i Hornbæk, en strand i Ålsgårde, Grønnehave Strand i Helsingør, Snekkersten Strand og stranden syd for Espergærde Havn. De nye beholdere gør det muligt, at aflevere skrald og affald i fraktionerne plast, metal, papir og flasker.

En af strandene, der nu har fået sat nye affaldsbeholdere op, er Hornbæk Strand ved isboden ned mod vandet. Opsætningen blev markeret forleden ved et arrangement på stranden, hvor der blev samlet og sorteret affald i fællesskab med elever fra 1. årgang på Hornbæk Skole og borgergruppen Ren Nordkyst. Her deltog bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl, sammen med formand for By-, Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune, Christian Holm Donatzky, der samtidig er bestyrelsesformand i Nordsjællands Park & Vej.

Væk med affaldet

- Med de nye affaldsbeholdere giver vi strandgæsterne bedre muligheder for at komme af med genanvendeligt skrald og affald, inden de forlader stranden. Vi har brug for at øge indsamlingen af fx plast og metal, så der bliver mindre affald og ressourcerne i højere grad genanvendes og bliver i kredsløbet, siger Per Tærsbøl.

- Det er vigtigt, at vores strande er rene og fri for affald. Både af hensyn til vores mange badende gæster - men også af hensyn til naturen. Det gælder specielt på vores Blå Flag-strande som den i Hornbæk, hvor vi som kommune har et særligt ansvar. Jeg er derfor glad for samarbejdet omkring de nye affaldsbeholdere, fortæller Christian Holm Donatzky.

De nye beholdere betales og tømmes af Forsyning Helsingør, mens belægningsarbejdet ved strandene udføres af Nordsjællands Park & Vej, der i forvejen står for renholdelsen af kommunens strande. Helsingør Kommune deltager i kraft af det landsdækkende Blå Flag-samarbejde.

De udvalgte strande der får nye affaldsbeholdere er: Hornbæk Strand Vest (Blå flag), Hornbæk Strand Øst (Blå flag), Langebro i Ålsgårde (Blå flag), Grønnehave Strand (Blå flag), Snekkersten Strand, Strand syd for Espergærde Havn.