Nyd påsken på Flynderupgård

Flynderupgårds nye leder Michael Gyldendal glæder sig til - forhåbentlig snart - at kunne åbne for alle aktiviteter på Flynderupgård igen. I påsken tager han, og resten af holdet på den gamle lystgård, det første lille skridt og inviterer på takeaway i det historiske køkken.

- Vi kan se, at rigtig mange familier og skoleklasser allerede bruger området. Så vi vil gerne give mulighed for, at man også kan købe en kop kaffe 'to go', se de nye påskelam og nyde det spirende forår i vores fantastiske have, siger Michael Gyldendal.