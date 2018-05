Ny udstilling kickstarter CLICK Festival

Per Højholts digtsamling »Turbo« er omdrejningspunktet for den nye flersporede udstilling »Turbo/CLICK«, der skal kickstarte dette års CLICK Festival. Udstillingen sætter fokus på digital litteratur gennem lyd og installationer og udstillingens besøgende kan se frem til at opleve værker som »Turbo på ordet« af Christian yde Frostholm og det interaktive værk »Fuld af spørgsmål«, der er skabt af Ursula Andkjær Olsen. Derudover vil udstillingen markere lanceringen af et CLICK Archive, som viser udviklingen af CLICK Festivallen fra 2011 og frem til i dag.

Udstillingen åbner torsdag den 3. maj klokken 17.00 på Biblioteket Kulturværftet med åbningstaler af Helsingør Kommunes bibliotekschef, Søren Mørk Petersen og Morten Søndergaard, lektor ved Aalborg Universitet og forfatter til flere bøger om Per Højholt. Derudover er der mulighed for at opleve en musikalsk performance af slagtøjsspilleren Ying-Hsueh Chen, og der vil i forbindelse med åbningen være mulighed for at nyde en Turboforfriskning. Der er fri entré og ingen tilmelding til arrangementet.