Se billedserie Jan Wessel foran det nævnte værk på Galleri Orange. Foto: Kenn Thomsen

Ny udstilling hylder kunstners evige inspirationskilde

Galleri Orange på Nordhavnsvej åbnede lørdag for udstillingen ”Det uforklarlige”, af Jan Wessel. Af de mange pointer og tanker bag var blandt andet at hylde en helt særlig person.

Helsingør - 11. oktober 2021 kl. 06:03 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Den første snes gæster kom allerede kort efter åbningen klokken 14 lørdag.

Her beskuede de fremmødte den nye udstilling på Galleri Orange, "Det uforklarlige", af billedkunstner Jan Wessel, hvis værker vil pryde lokalet den næste måneds tid.

Centralt i udstillingen står et kæmpe værk med en form for dystopisk islæt, som også kan ses på billedet til højre. Man kan hurtigt komme til at tænke på liv i det ydre rum - eller se det som et udtryk for naturens tilstand på jorden, som bliver mere og mere nødvendigt for mennesket at forholde sig til.

Sidstnævnte er egentlig en relativt håndgribelig tanke i forhold til titlen på udstillingen, medgiver Jan Wessel. Men i de mange andre værker forholder han sig blandt andet også til, hvorvidt jorden faktisk er det eneste sted i universet med liv, og hvorfor mennesker får de tankemønstre, de gør - altså det mere "uforklarlige". For eksempel, hvorfor Jan Wessel stadig drømmer om sin afdøde bedste ven og i momenter kan være stensikker på, de fører en rigtig samtale.

- Jeg er ikke religiøs, og det er heller ikke, fordi jeg søger efter et svar på nogle af de her ting. Men det er et fascinerende fænomen, lyder forklaringen fra Jan Wessel.

Hyldest Fantasien og erindringen er også noget, kunstneren Jens Birkemose har beskæftiget sig med.

Og blandt andet derfor går hans værker godt i spænd med den øvrige udstilling, hvorfor nogle af dem også er at finde i galleriet.

- Og så er det også ment som en hyldest, siger Jan Wessel.

Han har nemlig beundret og ladet sig inspirere af Jens Birkemose i mange år, og de er begge kommet hos Brøndums Forlag i Nansensgade i København.

Velbesøgt Jan Wessel smiler og siger drillende "når, I griner ad mig" til nogle af hans bekendte, der er mødt op til åbningen af udstillingen, idet han lader sig fotografere ved det store værk bag ham.

- Nej vi gør da ej, du ser godt ud!, lyder svaret straks flankeret af en tilkendegivelse om, at udstillingen falder i deres smag.

Det så den også ud til at gøre for de andre, der var mødt op klokken 14 til åbningen, der løb til klokken 16. Og hvis ikke Georg Reinhard Mathiasen, der ejer galleriet, tager meget fejl, skal der nok have været 100-150 i løbet af lørdagen for at opleve "Det uforklarlige". Og nåede man ikke det, har man til den 6. november. Se flere billeder ved at klikke på billedet øverst i artiklen.