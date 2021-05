Se billedserie Gaming er ifølge museet en af de fritidsbeskæftigelser, som flest danskere bruger tid på. Godt halvdelen af befolkningen gamer i en eller anden forstand. Foto: ALLAN NORREGAARD

Ny udstilling gør unge til eksperter

Onsdag slog Danmarks Tekniske Museum dørene op til en ny udstilling, der sætter fokus på gaming gennem tiden.

Helsingør - 13. maj 2021 kl. 05:47 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Lysstofrør i neonfarver hænger i loftet, og lyser ned på en stor reol med spilkonsoller fra fem årtier, der blandt andet tæller en Atari, Gameboy og tamagochier. En elektronisk guitar fra PlayStation2-spillet GuitarHero hænger på væggen og blandt de nyeste spilkonsoller i udstillingen er Wii'en.

Fra et hjørne lyder en genkendelig mekanisk klang, suppleret af en febrilsk klikken på knapper. En gæst har fået øje på Pac Man-spillemaskinen og kan slet ikke holde fingrene fra den.

- Det er jo som at være tilbage i 80'erne, siger hun og griner.

'Godt arbejde' Vi er til åbningen af Teknisk Museums nye udstilling 'Gamer', der på grund af coronarestriktioner først har kunnet åbne denne onsdag, og ikke i januar som ellers først planlagt.

Her byder museumsdirektør Jens Refslund Christensen kort velkommen, inden han giver ordet til Frederik Vad Nielsen, formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der kommet til åbningen, fordi han har forelsket sig i museets arbejde på at tiltrække et andet publikum end de typiske museumsgæster.

- Den her udstilling kan virkelig tiltrække nogle af dem, der ikke typisk går på museer, og det er dejligt at se. Vi har brug for kulturtilbud, der kan få andre end kvinder på +50 år, der læser Politiken til at komme afsted, siger formanden med et smil, der smitter af på de fremmødte.

Et samarbejde Det er da heller ikke ligefrem Frederik Vad Nielsens billede af en typisk museumsgæster, der karakteriserer dem, der står bag den nye udstilling. Faktisk er den blevet til i samarbejde med elever fra FGU Øresunds klasse for it og entreprenørskab - der hovedsageligt består af unge mænd. Med deres viden og erfaringer har de bidraget med en indsigt i gaming-verdenen, der har skullet vise sig at byde på meget mere end computerskærme, mekaniske lyde og gode grafikker.

Sammen med museumsinspektør Jacob Thorek Jensen har de debatteret gode såvel som dårlige sider af det virtuelle univers, og her er alt fra unikke venskaber til grove kommentarer blevet diskuteret.

- Noget af det, jeg har taget med mig fra vores samtaler er, at der er noget helt specielt ved onlinevenskaber, men at der også af og til kan være en ret hård tone i spilverdenen, ligesom det gjorde indtryk på mig at høre, at tonen engang imellem kan være ret sexistisk, fortæller Jacob Thorek Jensen, da han overtager ordet, og fortsætter med et eksempel:

- Der er piger, der ikke synes, at gaming er særlig fedt, fordi de kan blive mødt med kommentarer, som 'jeg troede ikke, at der var internet i køkkenet'. Nogle piger bruger programmer, der kan forvrænge deres stemmer.

Nye roller Ifølge museumsinspektøren er den nye udstilling bygget op, så den gør de unge og digitalt indfødte til eksperterne, og det er lidt en kontrast til, hvordan det ellers plejer at være, når familier besøger Teknisk Museum.

- Det er nok oftest forældre og bedsteforældre, der kan fortælle en masse, når de kommer her og går rundt mellem biler og fly. Nu er det de unges tur, lyder det fra Jacob Thorek Jensen.