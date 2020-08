Det var håbefulde unge, som startede på læreruddannelsen, da den kom til byen i 2018. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny uddannelse aflyses i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uddannelse aflyses i år

For få elever vælger læreruddannelsen i Helsingør, hvorfor man har set sig nødsaget til at aflyse dette års studiestart i byen. Borgmester vil se løsninger.

Helsingør - 21. august 2020 kl. 17:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For få elever vælger læreruddannelsen i Helsingør, hvorfor man har set sig nødsaget til at aflyse dette års studiestart i byen. Borgmester vil se løsninger.

Kun 7 personer blev optaget på læreruddannelsen i Helsingør, hvilket har fået Københavns Professionshøjskole, som driver læreruddannelsen, til at aflyse dette års årgang. Antallet af studerende ville have været for få til at kunne gennemføre en tilfredsstillende undervisning med et sundt studiemiljø, lyder det. Ansøgerne vil i stedet blive tilbudt studieplads på en af de to læreruddannelser i København.

Det er bare to år siden at uddannelsen kom til byen og blev placeret i Kulturværftets lokaler, som et led af VLAK-regeringens udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden. Det første år blev der optaget 18 studerende og det efterfølgende år 13. Begge år blev holdene gennemført, men i år er antallet ikke højt nok.

- Antallet er for spinkelt til, at der bliver et godt fagligt og socialt studiemiljø. Der er syv studerende under smertegrænsen, desværre. Vi har ellers kæmpet for at få flere til, siger Lis Madsen, institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole til TV 2 Lorry.

Da antallet af ansøgere i København ligger på niveau med tidligere år, vurderes det at de kommende lærerstuderende ganske enkelt har fravalgt Helsingør som uddannelsesby til fordel for København. Det er noget der skal ændres på, fortæller borgmester, Benedikte Kiær(K).

- Frem mod næste års optag må vi ganske enkelt lægge hovederne i blød og finde på en løsning, så vi får flere til at vælge uddannelsen i Helsingør til. For selvfølgelig er Helsingør det rette sted for en læreruddannelse i Nordsjælland og selvfølgelig har Helsingør grundlaget til at kunne rumme en sådan uddannelse, siger borgmesteren til TV 2 Lorry.

relaterede artikler

Ny læreruddannelse holder kun skindet på næsen 10. oktober 2019 kl. 20:09

Sammenholdet er i top og mulighederne unikke på læreruddannelsen 18. februar 2019 kl. 04:22

Der kan være mange fordele ved et mindre uddannelsessted 08. august 2018 kl. 06:57