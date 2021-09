I Helsingør Kommune er der i dag 17 offentlige legepladser og 15 skole-legepladser med offentlig adgang. Af strategien fremgår det, at Helsingør Kommune ønsker at sikre attraktive legepladser gennem den daglige drift. Standarden skal desuden højnes. Foto: Arkiv

Ny strategi: Legepladser har central rolle i kampen om børnefamilierne

To nye legepladser er på vej, mens alle de eksisterende skal istandsættes. Det fastslår Helsingør Kommunes strategi for Legepladser 2021-2026, som Byrådet mandag skal tage stilling til, om det bakker op om.

Helsingør - 23. september 2021 kl. 11:14 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Legepladsen. Frirummet i byen. Mødestedet. Aktiveringspladsen. De er med til at gøre institutioner - områder - byer attraktive, og derfor er det vigtigt, at de fornyes, opgraderes, og at der etableres flere af dem, i takt med at byerne vokser, og nye boligområder kommer til.

Det er årsagen til, at aftalepartierne bag sidste års budget bad om at få udarbejdet en strategi for de offentlige legepladser. Fordi de er vigtige i kommunens vision om at være en attraktiv kommune at bosætte sig i for børnefamilier.

Nu er strategien, der har fået navnet »Helsingør Kommunes strategi for Legepladser 2021-2026«, færdig. 13 sider lang og med et tilhørende katalog over de legepladser, der er i dag, en beskrivelse af, hvordan de skal fornyes og en plan for etableringen af helt nye.

Mandag aften præsenteres den for Byrådet, der skal tage stilling til, om de kan bakke op om den. Det fremgår af dagsordenen for byrådsmødet.

Støtter andre planer I strategien kan det læses, at den skal understøtte det gode byrum, der har gode muligheder for aktiviteter, sådan så »Helsingør Kommune bliver kendt for sine gode tilbud om at komme ud at lege, mødes og få både kultur, historie og frisk luft i lokalområdet«.

Med strategien bindes der således bånd mellem legepladserne og andre af kommunens strategiske mål. Blandt andet tiltænkes det, at legepladserne kan være med til at styrke Helsingør, som den internationale by, idet de gode legepladser vil indgå i kommunens basisfaciliteter, der også henvender sig mod turister.

Derudover vil gode lege- og aktivitetspladser være med til at skabe skolernes identitet, ligesom de bør ifølge strategien indtænkes som en integreret del i nye mødesteder i mindre lokalsamfund - og indgå i områdernes identitet. Det forventes, at legepladserne kan bruges som greb i en bystrategisk omdannelse af udsatte boligområder til attraktive bydele.

Ny legeplads på vej Udover at tegne et billede af, hvordan legepladserne kan bruges som et led i at nå andre af kommunens målsætninger, så indeholder Helsingør Kommunes strategi for Legepladser 2021-2026 også en konkret handleplan for istandsættelse af eksisterende og etablering af nye. Af den kan man blandt andet læse, at alle de offentlige legepladser, som kommunen ejer, vil blive istandsat i løbet af 2021 og 2024. Her vil der blandt andet blive etableret gulv i legehuset og installeret et vippedyr og en karrusel i Ewaldsanlægget, mens der på legepladsen i Kongens Have vil blive opstillet motionsredskaber i forbindelse med den nuværende legeplads.

I 2021 er der desuden afsat midler til en ny legeplads på Wiibroe Plads, der efter planen vil stå færdig i begyndelsen af 2022. Den vil ifølge strategien bestå af legeelementer, der indbyder til leg og bevægelse, og den vil blandt andet blive opført med et vandelement. Derudover skal den bidrage til formidlingen af byens maritime historie.

»Signaturlegeplads« Strategien indeholder en beskrivelse af Helsingørs nye »signaturlegeplads« - et begreb, der ifølge strategien, dækker over kommunens særlige legepladser, der er kendetegnet ved dens unikke udformning og høj lege- og byrumskvalitet. Det er eksempelvis legepladser som græshoppelegepladsen i Espergærde og strandlegepladsen i Hornbæk.

I 2023 får Helsingør så en ny den slags. Den skal opføres i Sommarivaparken og udgøre et nyt og attraktivt mødested, der tager afsæt i området natur og kulturhistorie.