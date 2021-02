Se billedserie Mette Bentzen og Lasse Kristensen i værkstedet på Industrivej i Helisngørs gamle erhvervsområde.Foto: Allan Nørregaard

Ny stor hæder til Egeværk:- Uden håndværk, ingen fornyelse

Egeværk på Industrivej har fået endnu en fornem pris for dets unikke træhåndværk. Prisen var 230.000 kroner.

Det helt særlige snedkerhåndværk, der udføres hos Egeværk i Helsingør, har kastet endnu en hædersbevisning af sig. Mette Bentzen og Lasse Kristensen har netop modtaget et hæderslegat på 230.000 fra Peter, Ingrid og Ralph Hernoe's Almennyttige Fond.

Indehaverne Mette Bentzen og Lasse Kristensen fik i den forgangne uge en både stor og god overraskelse, da de modtog besked om, at de havde modtaget et hæderslegat på hele 230.000 kroner.

Peter, Ingrid og Ralph Hernoe's Almennyttige Fond har valgt at honorere de to ambitiøse og nytænkende snedkere for "parrets kunstneriske indsats i en svær håndværksmæssig og kunstnerisk niche, og bestyrelsen håber, at Mette Bentzen og Lasse Kristensen vil fortsætte den danske tradition for snedkerhåndværk", som der står i fondets begrundelse for tildeling af legatet.

Kan ikke søges Hæderslegater kan ikke søges, og legatet kom derfor helt bag på Mette Bentzen og Lasse Kristensen.

- Vi er stolte som paver og meget taknemmelige for den store anerkendelse", siger Mette Bentzen.

- Og det, der gør os allergladest er, at Peter, Ingrid og Ralph Hernoe's Almennyttige Fond skriver, at vi gennem vores arbejde har demonstreret, »at uden håndværk, ingen fornyelse«. Det ligger helt i tråd med de værdier, der er den røde tråd i vores arbejde."

Priser på stribe Hæderslegatet følger en længere række anerkendelser, der er tilfaldet Egeværk gennem de sidste år. I 2019 modtog Mette Bentzen og Lasse Kristensen Snedkerprisen for at have skabt respekt om det danske snedkerfag - også udover landegrænsen. Med Snedkerprisen fulgte en præmiepris på 150.000 kroner.

Sidste år modtog Egeværk blandt andet Design Award 2020 for bedste kunsthåndværk, og har fået støtte til konkrete projekter fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond.

Kulturministeriet støttede for eksempel den interaktive on- og offline udstilling ISSOMMERi august sidste år, mens Statens Kunstfond har støttet udarbejdelsen af en ny hjemmeside til formidling af Egeværks arbejde til et internationalt publikum.

Håber at åbne mandag

Hos Egeværk er der, på trods af nedlukning, fuld fart på i værkstedet - og nu er der også udsigt til, at gallerirummet åbner op for besøgende igen på mandag.

- Vi har nogle spændende udstillinger i kalenderen i den kommende tid. Blandt andet har vi lavet værker til en udstilling i London, der først var i kalenderen i maj, men som nu er udsat nogle måneder. Vi har værkerne udstillet i vores gallerirum, og den gode nyhed er jo, at de kan ses af alle fra på mandag, hvor vi kan åbne gallerirummet for besøgende igen, siger Lasse Kristensen.

Egeværk har til huse på Industrivej 12, og åbningstider kan ses på egevaerk.dk

