Tilbage i oktober besluttede rederiet HH Ferries, at færgen Hamlet skulle sejle fem timer mere døgnet for særligt at betjene lastbiltrafikken. Foto: Andreas Norrie

Ny stigning i godstrafikken på Scandlines-overfart

Helsingør - 08. februar 2018 kl. 11:57

En ny stigning i godstrafikken på Scandlines-overfarten opvejer et mindre fald i overførslen af personbiler. Væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg fortsatte i 4. kvartal 2017, og den stigende godstrafik medførte en øget kapacitetsudnyttelse på overfartens færger på trods af et mindre fald i antallet af personbiler. Kapaciteten blev øget ved fra 1. december at udvide færgen Hamlets sejlplan med fem timer per døgn. Det oplyser rederiet HH Ferries, som ejer og driver Scandlines-overfarten.

Antallet af overførte lastbiler steg også i 4. kvartal med knap 5 procent til godt 109.500 i forhold til 104.400 i 2016, og den samlede godsmængde voksede med knap 4 procent til 1.252.000 tons.

Færre personbiler

Ruten overførte 265.000 personbiler i 4. kvartal 2017 mod 272.000 i 2016 svarende til et fald på godt 2 procent. Bustrafikken på ruten faldt også, og udgjorde 2.600 overførte enheder i 4. kvartal 2017 mod 3.200 i 2016. Det samlede antal passagerer faldt derfor med cirka 4 procent til knap 1,44 millioner.

- Vores fragtkunder sætter pris på den præcision og pålidelighed, vi tilbyder, og de har også taget godt imod den øgede fleksibilitet, som vores udvidelse af kapaciteten med flere daglige afgange giver dem. Den fortsatte fremgang i godstrafikken på vores flydende bro er gode nyheder for samhandelen i regionen, og den medvirkede også til at kompensere for den let afdæmpede personbils- og bustrafik, som vi oplevede i efteråret, siger Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries AB.

Satser på ambitiøs bistrobar

HH Ferries Group har søsat flere initiativer for at styrke og forbedre tilbuddet til sine kundegrupper. Udover at øge kapaciteten på ruten er organisationen blevet styrket med ansættelsen af en CCO(salgs- og marketingchef), og senest er åbningen af et helt nyt og ambitiøst spise- og mødested - LAT56° Bistrobar - på færgen Hamlet blevet lanceret.

- Vi skal konstant leve op til vores kunders forventninger om gode serviceoplevelser og punktlighed, og når vi samtidig kan tilføje noget nyt - som LAT56° Bistrobar på Hamlet vitterlig bliver. Vi er en integreret del af regionens liv, både når det gælder sikker trafikforbindelse, og når familie og venner vil have gode oplevelser med hinanden, siger Johan Röstin.