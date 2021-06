Se billedserie Ib Kirkegaard giver stafetten videre til yngre kræfter, når Marlene Harpsøe overtager pladsen som spidskandidat for partiet i Helsingør Kommune. Foto: Presse

Ny spidskandidat for Dansk Folkeparti

Marlene Harpsøe er ny spidskandidat for Dansk Folkeparti forud for kommunalvalget til november. Det sker efter, at den tidligere spidskandidat, Ib Kirkegaard, har valgt at drosle ned på det politiske arbejde.

Helsingør - 13. juni 2021 kl. 18:00 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti i Helsingør kommune har den 12. juni 2021 afholdt opstillingsmøde til kommunalvalget. Her blev resultatet, at der kommer ny spidskandidat, og det må betragtes som et generationsskifte.

Generationsskifte Det er således nuværende socialudvalgsformand og 2. viceborgmester i Helsingør Kommune, Marlene Harpsøe, der overtager pladsen som spidskandidat for partiet i Helsingør Kommune. Hun har siddet i byrådet siden 2014 og overtager spidskandidaturet fra Ib Kirkegaard, der fra 2022 ønsker at drosle ned på det politiske arbejde og derfor altså har valgt at lade Marlene Harpsøe være nummer et på listen fremover. Det er en erfaren mand, som hun afløser, da Ib Kirkegaard har været meget aktiv for partiet siden han første gang blev stemt ind i byrådet i 1995.

Fra først til sidst Dansk Folkeparti stiller i alt med 16 byrådskandidater fra alle dele af kommunen. På listen er der både gengangere samt nye ansigter at finde. Værd at bemærke er ligeledes, at den tidligere spidskandidat, Ib Kirkegaard, nu er at finde sidst på listen som nummer 16.

1. Marlene Harpsøe

2. Freja Södergran

3. Rune Oliver Christensen

4. Stefan Warburg

5. Celesté Tranebæk

6. Charlotte Lehnerskjold

7. Max Tranebæk

8. Erik Warburg

9. Betty Andersen

10. Niels Christian "Tot" Kjeldsen

11. Esther Warburg

12. Torben Elleboe

13. Randi Nielsen

14. Viggo Pedersen

15. Jens Kirkegaard

16. Ib Kirkegaard

Politiske planer Dansk Folkeparti løftede ligeledes sløret for, at de blandt andet vil gå i valgkamp med budskabet om et rent Øresund, stram udlændingepolitik, investering i velfærd samt en økonomisk ansvarlig politik.

Ny lokalformand Dansk Folkeparti afholdt i samme ombæring generalforsamling, hvor der blev valgt en ny lokalformand. Det endte med at blive den unge Rune Oliver Christensen, så også her må det konstateres, at partiet har foretaget et generationsskifte. Tidligere var det Torben Elleboe, der var formand for lokalafdelingen. Bestyrelsen vil fremover bestå af nye såvel som garvede folk.

Rune Oliver Christensen, lokalformand

Charlotte Lehnerskjold, næstformand

Max Tranebæk, bestyrelsesmedlem

Stefan Warburg, bestyrelsesmedlem

Morten Marinus, bestyrelsesmedlem

Celeste Tranebæk, 1. suppleant

Erik Warburg, 2. suppleant.