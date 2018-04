Se billedserie Teatergrad opfører »Flygt« i Dokken.Foto: Per Morten Abrahamsen Foto: Per Morten Abrahamsen

Ny, spændende teatersæson i Helsingør

Helsingør - 30. april 2018

- Vi tager det roligt, og sidder faktisk og hygger lidt, og så har vi sat musik på, siger hun. Der er meget at glæde sig til i teatersæsonen 2018-2019 i Helsingør Teater. Programmet byder på et bredt udvalg af forestillinger og henvender sig til alle - lige fra børnefamilierne til det grå guld.

Mandag klokken 10 går billetsalget i gang på www.helsingor-teater.dk

Blandt de forestillinger, man kan glæde sig til er Folketeatrets »I sidste øjeblik«, som er en lun komedie om at blive ældre. Sonja Oppenhagen står på rollelisten sammen med blandt andre Lisbeth Dahl.

Sonja Oppenhagen kan i øvrigt også opleves i »Kurt & Kirsten« af Louise Schouw Teater, som er en komedie i kærlighedens og skilsmissens tegn, hvor hun spiller overfor Henrik Kofoed.

Dream Team

Et sandt dream team går på scenen, når »Præsidentinderne« spiller på Kulturværftet. Skuespillerne Kirsten Olesen, Karen-Lise Mynster og Stine Schrøder Jensen spiller tre rengøringskoner, som bogstavelig talt tager hånd om det lort, som ingen andre gider gøre noget ved. Stykket er skrevet af den provokerende østrigske dramatiker Werner Schwab. En grotesk og vanvittig morsom komedie - og et sønderrivende råb fra samfundets bund.

Det Kongelige Teater kommer til Helsingør med »Mixdouble«,som er en absurd og tragikomisk forestilling om ægteskab, venskab og badminton. Verden er i brand udenfor hallen, men indenfor er der helt andre ting på spil.

Musikalsk drama i Dokken

Forestillingen »Flygt« af Teatergrad spiller udendørs i Dokken på M/S Museet for Søfart. To af Danmarkshistoriens største arkitekter flygter fra nazisterne i den samme lille robåd. Mellem skumsprøjt og tyske projektører diskuterer de arkitekturens, kunstens og det enkelte menneskes ansvar i en verden i krig.

Der er eksklusiv forpremiere på »Det bedste for Danmark - Cory Dong« - et satiriske spil af Off Off/Produktion der er baseret på virkelige hændelser - nemlig salget af DONG. Var det egentlig det bedste for Danmark? Det garvede makkerpar Kristian Halken og Ina-Miriam Rosenbaum borer på underholdende vis i møgsagen fra Christiansborg.

I Helsingør Teaters nye program er der mange skønne forestillinger for hele familien. Blandt andet »En sand røverhistorie« baseret på Selma Lagerlöfs bog Legenden om juleroserne. Det er en røverhistorie om et vidunderligt mirakel, og både børn (fra 9 år) og voksne vil nyde at ligge i hængekøjerne under den magiske himmel og opleve den mystiske legende. Og børnefamilierne kan også se frem til Folketeatrets »Emil fra Lønneberg«.

Helsingør Teater har i øvrigt succes med at sælge årskort til de »teatertossede«. Efter fire-fem forestillinger har det tjent sig hjem, og så får man ovenikøbet mulighed for at købe billetter før alle andre og invitere en ledsager med, som får 100 kr. i rabat.