Ny sognepræst i Sct. Mariæ kirke

Sigurd Stubbergaard begyndte at studere teologi på Københavns Universitet i 2010, da faget spænder over et bredt spektrum fra religion, historie, litteratur, sprog og filosofi - alle emner, som den nyudnævnte præst er optaget af. Sigurd Stubbergaard har særligt interesseret sig for den tidligste kristendom, særligt Paulus' breve, som han har udgivet en bog om under titlen »Den Jødiske Paulus«.