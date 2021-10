Ny sciencefløj styrker nutidens unge

- Vi har længe haft behov for at udvide de naturvidenskabelige faciliteter her på skolen, da vi simpelthen har haft for mange elever til de gamle lokaler. Vi har også haft et ønske om at kunne noget andet og mere på scienceområdet, end de gamle lokaler tillod. For det er et område i konstant, voldsom udvikling, som vi nu kan følge i kraft af de nye faciliteter, lød det blandt andet fra Thomas Lykke Pedersen.