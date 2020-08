Ny sæson med Gospel Lights

Nu ser det endelig ud til, at Børne/ungdomskoret GOSPELLIGHTS også kan starte med at synge igen. Koret har ellers ligesom så meget andet ligget stille siden d. 9. marts, pga. Corona. Koret afholder sin første korprøve mandag den 17. august klokken 16.15 i Mørdrup kirke - her kan alle børn og unge møde op og få en prøvetime i koret, som har eksisteret siden 2013. Man behøver ikke at give besked, men man er velkomme til at kontakte korleder Anders C. Nielsen på 26 24 94 09, og melde sin ankomst.

- Jeg er altid spændt på, hvor mange sangere vi bliver op til en ny sæson. Især efter at Corona satte en stopper for den rivende udvikling koret var midt i, og som ikke rigtig blev afrundet med den sædvanlige afslutningskoncert foran publikum. Men jeg ved at børnene har savnet at synge, og jeg håber, at der ligesom tidligere også vil være en stor tilgang af nye sangere siger korets leder Anders C. Nielsen. Der er ingen optagelsesprøve i koret - alle kan lære at synge og alle er velkomne i koret. Korets repertoire er stort og indøves i en hyggelig, afslappet og humoristisk stemning. Alle korprøver er åbne for forældre de sidste 15. minutter i forbindelse med afhentning af børnene. Det er med tiden blevet ugens yndlingsstund for mange forældre og bedsteforældre.