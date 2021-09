Ny pulje på vej: Nu skal flere lokalsamfund lyse op i den søde juletid

Julebelysningen skaber hvert år debat. Nu er en permanent løsning måske fundet.Foto: Andreas Norrie

Et flertal i Økonomiudvalget stemte mandag aften for en fælles pulje til julebelysning. Her kan alle lokalsamfund søge om tilskud.

Helsingør - 22. september 2021 kl. 11:04 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Julebelysningen har været et tilbagevendende emne på de politiske møder år efter år, og derfor ser borgmester Benedikte Kiær (K) det som en glædelig nyhed, at et flertal i Økonomiudvalget mandag stemte for en langsigtet plan for kommunens rolle i oppyntningen af bysamfundene. Med den vil man fra 2022 oprette en pulje, hvorfra alle lokalsamfund kan søge tilskud til julebelysning.

- Det her er noget, vi diskuterer hvert år, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fundet en mere holdbar og langsigtet løsning, der tilgodeser flest mulige lokalsamfund, lyder det fra borgmesteren.

Tidligere har Helsingør Kommune alene finansieret belysningen i Helsingørs bymidte, hvor Nordsjællands Park & Vej har stået for opsætningen og nedtagningen. På forespørgsel fra de andre bysamfund, oprettede kommunen i 2020 yderligere en pulje på 140.000 kroner, som de øvrige byer kunne søge midler i. Den nye og større pulje bliver finansieret ved en sammenlægning af den gamle pulje og midlerne, der tidligere har været øremærket julebelysningen i bymidten.

En kommunal opgave? Også socialdemokratiet stemte for den nye, større og samlede pulje. Ifølge partiets borgmesterkandidat og næstformand i Økonomiudvalget, Claus Christoffersen, så er løsningen særligt god, fordi den skaber værdi for alle i kommunen.

- Julebelysning er vigtigt for alle bysamfundene. Ikke kun for handelslivet, men også for borgerne, og her sikrer vi, at flere for glæde af julebelysningen, forklarer han.

Som det eneste af Økonomiudvalgets medlemmer stemte Radikale Venstres Christian Holm Donatzky imod forslaget. Til trods for, at han er formand i By-, Plan- og Miljøudvalget, der anbefalede beslutningen til Økonomiudvalget.

- Det er ikke, fordi jeg er imod julebelysning - overhovedet ikke. Jeg synes bare ikke, at det er en kommunal kerneopgave. Vi har lige skullet forhandle et vanskeligt budget på plads, hvor vi stadig ikke er færdige med at finde alle besparelser, og derfor synes jeg ikke, at det giver mening at bruge penge på julebelysning. Faktisk kan jeg godt være lidt bekymret for, hvor vi så skær henne, fortæller han og tilføjer, at han dog heller ikke anser det som stensikkert, at puljen overhovedet bliver til noget.

- Vi skal stadig i gang med at finde besparelser for rigtig mange millioner kroner, og her har vi besluttet at få udarbejdet et katalog over alle de opgaver, som kommunen har, og som ikke er skal-opgaver. Her vil julebelysningen være med, og det kan jo være, at man beslutter, at det bliver en af besparelserne.

Støtter handelslivet Selvom budgetforhandlingerne har været særligt barske i år, og der endnu er mange besparelser, som ikke er fundet, så har Benedikte Kiær svært ved at se nogen fordele i at spare julebelysningen væk.

- Det, synes jeg, overhovedet ikke er særlig smart. Julebelysningen er med til at understøtte erhvervslivet, og når man råber højt op om, hvor forfærdeligt det er, at vi gang på gang ender nederst i erhvervsmålingerne, så er det da ikke smart at nappe belysningen, der netop er med til at tiltrække handlende, forklarer hun og får opbakning fra Claus Christoffersen.

- Jeg er uenig i, at vi bør spare på belysningen. Det går ikke at mørklægge kommunen i julen, siger han.

Den nye pulje til julebelysning skal endeligt vedtages i Byrådet, fortæller borgmesteren.