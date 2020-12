Flynderupgård Museet i Espergærde bliver et selvstændig formidlingscenter med egen chef og budget. Foto: Kenn Thomsen.

Ny profil: Flynderupgård skal ikke længere være en del af kommunens museer

Flynderupgård Museet, som i årtier har haft fokus på livet på landet og den gamle Tikøb Sognekommunes historie, skal udskilles fra Helsingør Kommunes Museer, og ikke længere være underlagt museumsloven. En lov, som blandt andet stiller krav til forskningsaktiviteter. Det besluttede Kultur- og Turismeudvalget på et møde tirsdag aften.

- Vi var enige om at frisætte Flynderupgård fra Museumsloven, og lave en ny kommunal institution med en egen leder, som vi skal ud og finde, fortæller Kultur- og Turismeudvalgets formand Michael Mathiesen(K) til Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen sker efter en stor offentlig debat, og på et tidspunkt, hvor Helsingør Kommunes Museer er præget af en sand flugt af museumsinspektører.

Beslutningen om at udskille Flynderupgård som en selvstændig institution med egen leder og budget er en del af en samlet sag om den fremtidige profil for Helsingør Kommunes Museer, der fremover kommer til at bestå af Helsingør Bymuseum, Skibsklarergården, Værftsmuseet og arkivfunktioner.