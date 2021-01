Der er blandt andet ved at blive udarbejdet en lokalplan for dette område ved Rasmus Knudsensvej. Foto: Andreas Norrie

Ny portal for lokalplaner letter overblikket

Fremover kan man bedre følge med i byudviklingen i Helsingør.

Helsingør - 21. januar 2021 kl. 06:16 Kontakt redaktionen

En ny lokalplanportal og digitale lokalplaner gør det nu nemmere at få overblik over Helsingør kommunens planlægning og debattere byudviklingen.

Lokalplanportalen giver et overblik over gældende lokalplaner, lokalplanforslag i høring og de planer, der er på vej, og skal bruges til at indsende og se høringssvar. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Bedre dialog

Helsingørs Kommunes Lokalplanportal giver overblik over gældende lokalplaner, forslag i høring og planer på vej. Derudover kan man finde relevant information om lokalplaner og beslægtede emner. På portalen kan man nemt se, hvilken status den enkelte lokalplan har, samt hvem der er kontaktperson på de planer, der er på vej.

Alle lokalplaner bliver fremover fuldt ud digitale, og det giver nye muligheder for at følge med i byudviklingen, og for at forstå og debattere planerne. Portalen skal nemlig bruges til at afgive høringssvar, og alle høringssvar bliver synlige i det samme øjeblik, som de er afsendt. Det betyder, at alle i høringsperioden kan følge med i, hvad andre mener om et konkret planforslag.

Synlige høringssvar

- Forhåbentlig får vi en mere dynamisk dialog om byens udvikling, når alle høringssvar bliver synlige for alle undervejs i processen. På den måde kan borgere og andre med interesse følge med i og blive inspirerede af hinandens svar i stedet for først at se dem efter udløbet af høringsperioden, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og miljøudvalget.

Byplanlæggerne i Helsingør ByLAB forventer, at det nye system og de nye digitale muligheder er et godt nyt arbejds- og dialogredskab.

Den første digitale lokalplan "Lokalplan 2.13 - Erhvervsområde Kvistgård Nord" er netop vedtaget og kan ses i den nye portal på kommunens hjemmeside.

Nysgerrige kan også besøge Helsingør Kommunes Kommuneplan 2019, der fungerer digitalt på samme måde.