Ny plan skal gøre det sværere at rive de historiske huse ned

Se billedserie Ejerne af ejendommen Lundegade 4 med to baghuse, der var et selskab kontrolleret af folkene bag entreprenørfirmaet Vida, fik trods stor offentlig kritik en nedrivningstilladelse. Foto: Andreas Norrie

Skal kommunen have en særlig lokalplan, der beskytter bevaringsværdige bygninger? Sagen er på dagsordenen mandag på udvalgsmøde.

Helsingør - 14. august 2021 kl. 06:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det har vakt stor debat og kritik, at Byrådets flertal de senere år har givet en lang række tilladelser til nedrivning af huse med høj bevaringsværdi og en alder på op til 200 år. Alt sammen i en kommune, som ellers har fokus på områdets særlige historie og kulturarv.

På mødet mandag i By-, Plan- og Miljøudvalget skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt forvaltningens skal gå i gang med at udarbejde en såkaldt temalokalplan, der skal give bevaringsværdige bygninger en bedre beskyttelse. Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om fredede bygninger, som har en helt anden beskyttelse.

I dag er mange bygninger med høj og middel bevaringsværdi kun beskyttet af en kommuneplan, og kan rives ned efter en tilladelse fra Byrådet. Enkelte bevaringsværdige bygninger er dog allerede beskyttet af særlige lokalplaner som for eksempel huse i Helsingørs indre by.

- Jeg synes det er et fremragende forslag. Man kan sige, at vi vender det hele på hovedet. Men en temalokalplan får ejeren af ejendommen en klar besked om, at udgangspunktet er, at huset skal bevares. Samtidig får vi et mere smidigt system, som er mindre ressourcekrævende, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R).

For i dag er det nemlig sådan, at Byrådet godt kan nedlægge et forbud mod en nedrivning af en bevaringsværdig bygning ved det såkaldt paragraf 14-forbud. Men så forpligter kommunen sig også til at udarbejde en lokalplan for denne bygning indenfor en tidsfrist på et år.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at »formålet med temalokalplanen er at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning«.

Men vil lokalplanen virkelig betyde færre nedrivninger, når et stort flertal bestående af K og S har stemt i flere omgange har stemt for nedrivningstilladelser igennem, hvilket blandt andet gjaldt det mere end 200 år gamle byhus på Lundegade. En sag, som blev mødt af stor offentlig kritik.

- Jeg tror bestemt, at det har en betydning, og det andet må du jo spørge de to partier om, siger Christian Holm Donatzky(R).

K og S bakker op Hos Konservative støtter man også op om lokalplanen, og tror på en effekt, når man fra kommunens side går ind og siger, at man som udgangspunkt skal passe på de bevaringsværdige bygninger.

- Jeg ved godt, at du nok vil spørge til, hvorfor jeg støtter planen, når jeg stemte for en nedrivning af Lundegade, siger Jens Bertram(K), der er medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget.

- Det er jo ikke fordi, at det er den beslutning, som jeg er mest stolt af. Men i den helt konkrete situation, så mener jeg, at det var det rigtige at gøre. Men grundlæggende er det en fornuftig idé at sende et signal til både ejere, købere og sælgere om, at udgangspunktet er, at bygningerne skal bevares, siger Jens Bertram.

Han glæder sig også over, at forvaltningen, der i forvejen er presset af mange sager får et nemmere og mindre ressourcekrævende arbejdsgrundlag. Samtidig fremhæver Bertram, at han samtidig er glad og stolt over, at han sammen med resten af udvalget sagde nej til at give nedrivningstilladelse til ejerne af villaen på Nordre Strandvej 265 ved Hornbæk Plantage, hvor ejerne ser ud til at være på vej med en renovering.

Sundt med opmærksomhed Claus Christoffersen(S), som ligeledes sidder i By-, Plan- og Miljøudvalget, støtter også op om at sætte lokalplanarbejdet i gang - også selv om han i flere omgange har været en del af et »nedrivningsflertal«

- Det er jo kun sundt, at borgerne virkelig værner om kulturarven, og blander sig i sådanne sager. Det er noget, som vi skal sætte pris i en kommune med vores historie, og så er det jo sådan, at vi nogle gange må tage en beslutning om nedrivning, som jeg blandt andet var med til at gøre med en villa i meget dårlig stand på Strandvejen i Snekkersten, siger Christoffersen.