Se billedserie Det er denne mark, som ligger mellem Borupgårds parcelhusveje og Skibsegen samt Rørtang landsby mod syd. Foto: Andreas Norrie

Ny plan for omstridt byggeri ligger klar

Helsingør - 14. januar 2018 kl. 05:42 Af Andreas Norrie

Nyt forslag til lokalplan for byggeri ved Rørtang indeholder 20 boliger mod tidligere 27. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Et oprindelig projekt om 27 boliger i form af dobbelthuse på en grund på Rørtangvej mellem Skibsegen og Borupgårds parcelhuskvarter i to fulde plan blev mødt af så stor modstand fra naboerne, at ejendomsudvikler Jesper Laugmanns selskab før julen i 2016 valgte at trække projektet tilbage, som ville kræve en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

I foråret 2017 gav det daværende Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i Helsingør grønt lys til, at forvaltningen kunne gå i gang med at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for et revideret projekt med 20 boliger i halvandet plan fordelt på dobbelthuse.

Nu er forslaget til lokalplan og kommuneplan blevet færdiggjort, og på det første møde i By-, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er sagen på dagsordenen med en anbefaling fra forvaltningen i By, Land og Vand om, at udvalget godkender lokalplan og kommuneplantillæg, og derefter sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Brud på kommuneplan

En af de vægtigste kritikpunkter mod særligt det første byggeri var, at der var tale om et projekt, som i forhold til bebyggelsesprocenten langt overskrider den højest tilladte bebyggelsesprocent på 25 procent i den gældende kommuneplan for området. Faktisk vil den nuværende og gældende kommuneplan kun muliggøre 16 boliger på arealet. Med andre ord var kritikken, at en kommuneplan tilsyneladende er ligegyldig, hvis politikerne bare ændrer den, så snart en investor kommer med en plan.

Med det nye projekt er man dog kommet kritikken delvist i møde med at sænke antallet af boliger, og at ændre boligernes udformning fra to fulde plan til halvandet plan, fremgår det af lokalplanforslaget. Det nye projekt forudsætter en bebyggelsesprocent på 30 mod 34 i det oprindelige projekt med 27 boliger.

Teglstensfacader

Den nye lokalplane tillader, at boligerne bliver på op til 140 kvadratmeter i halvandet plan. I forholdet til bebyggelsens udseende, så skal de opføres i teglsten, og taget skal være et saddeltag med en hældning på mellem 25 og 55 grader.

Endelig må taget ikke bestå af reflekterende belægning i form af for eksempel sortglaserede tegl.