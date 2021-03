Ny partner i Advodan

Advodan Helsingør, der har adresse i Strandgade 51, har til trods for coronakrisen fastholdt vækst og udvikling. Udnævnelsen af advokat Mette Asmussen som partner og advokat Mads Cramer-Kam som associeret partner sker således som led i en planlagt strategi for at styrke advokatkontoret bedst muligt.