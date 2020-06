Ny mindeplade skal hylde Kulturhavnens verdenskendte arkitekt

Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen(1952-2018) boede og arbejdede samtidig også i Helsingør, og kom således til at sætte streger til en af de helt store forandringer af Helsingørs udseende. En forandring, som også var omdiskuteret. Udover i arbejderne på den i dag så synlige kulturhavn, så blev han også kendt for blandt meget andet Sundspromenaden i Malmø, og store anlæg i Australien, særligt Sydney University Campus samt Central Park og Hyde Park i samme by, bliver fremhævet.

Nu skal denne betydningsfulde Helsingør-borger mindes, hedder det i en orientering til medlemmerne af Kultur- og Turismeudvalget. Her kan man nemlig læse, at Administrationen arbejder sammen med Helsingør Havne og enken efter landskabsarkitekt, Jeppe Aagaard Andersen, på at rejse en mindeplade for Jeppe.