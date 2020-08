Ny mand i spidsen for hotellerne på Konventum og Højstrupgård

46-årige Søren Andersen er fra 1. september officielt udnævnt til ny hotelchef på konferencecentrene Konventum og Højstrupgård i Helsingør. Stillingen som hotelchef er nyoprettet og er en del af den nye strategi og udvikling af hotellerne, som blev igangsat, da Birgit Nørgaard tiltrådte som administrerende direktør i november 2019. Søren Andersen kommer fra en stilling som restaurantchef og F & B ansvarlig på Konventum og Højstrupgård, som han tiltrådte i februar 2019. Han har tidligere siddet i ledende F & B stillinger hos nogle af branchens førende hotelbrands heriblandt, Nimb Hotel og Phoenix Copenhagen. I sit nye virke får han ansvaret for alle driftsafdelingerne på de to hoteller og for knap 40 medarbejdere.

Da Birgit Nørgaard overtog chefstolen på Konventum og Højstrupgård i november sidste år, havde hun en klar målsætning om, hvordan den fremtidige drift af hotellerne skulle forme sig. Man skulle bevare de mange stolte traditioner, men samtidig udvikle og modernisere koncepter, tilbud og driften af de to hoteller med stedernes medarbejdere. Som en del af processen er beslutningen nu taget om at samle alle driftsafdelingerne under en og samme leder i form at oprettelsen af hotelchefstillingen og udnævnelsen af Søren Andersen.