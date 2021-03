Se billedserie Herefter skulle vatpinden være fire sekunder i det ene næsebor. Foto: Christopher Valeur

Ny lyntest er kommet: 'Mere ubehageligt'

Den nye lyntest, hvor vatpinden kun skal få centimeter op i næsen, havde mandag første dag i Helsingør. Der var dog ikke stor begejstring for den blandt byens første forsøgspersoner.

Helsingør - 08. marts 2021

Køen gik næsten en etage ned i færgeterminalen ved Helsingør Station mandag formiddag, da den nye lyntest første gang blev taget i brug i byen. En lyntest, der blot skal 3-4 centimeter op i næsen, og som Danmark har indkøbt hele 10 millioner eksemplarer af. Det var dog ikke den nye lyntest, der lokkede folk til, for det var de færreste, der var klar over, at der var kommet ny lyntest.

Gamle lyntest var fin I køen, der konstant lå på 15-20 personer, stod blandt andet Jette Steffensen, der kom ind efter cirka 15 minutters ventetid. Hun var blandt dem i køen, der ikke på forhånd havde hørt, at der var kommet ny lyntest.

- Jeg har ikke hørt, at der var kommet ny lyntest. Den gamle lyntest generede mig ikke, og det gør podningen i halsen heller ikke. De giver mig begge en ekstra sikkerhed, fortalte hun inden hun gik ind til lyntesten.

'Ikke mere behagelig' Da hun kom ud igen få minutter efter var dommen klar, og det er ikke just gode nyheder til dem, der håbede, at den nye lyntest ville være mere behagelig.

- Den var ikke mere behagelig. Jeg synes, at jeg mærker den her mere. Det kilder, men det er sagtens til at holde ud, men jeg kan ikke sige, at det er mere behageligt end den gamle lyntest, fortæller Jette Steffensen.

Med til test Også Vibeke Møller-Rasch lod sig lynteste mandag formiddag. Hun havde følt sig lidt forkølet, og ville se om det var noget mere end bare en typisk forårsforkølelse. Efter små 20 minutter blev det hendes tur, hvor hun blev vist ind i et lille rum, hvor en poder stod klar.

Her blev hun spurgt, om hun havde prøvet podning i næsen før, hvorefter hun på pædagogisk vis blev præsenteret for den nye lyntest, og hvordan den fungerede. Vibeke fik herefter besked på at mundbindet skulle trækkes lidt ned, så det var placeret under næsen, men på en måde, hvor det fortsat dækkede munden. Herefter handlede det blot om at lægge hovedet tilbage og vente på, at vatpinden havde været fire sekunder i hvert næsebor.

Mere sviende Herefter er proceduren som den altid har været. Vibeke fik lige et øjeblik til at sunde sig, mens poderen tjekkede, at vatpinden havde opfanget det nødvendige materiale til, at der kunne komme et gyldigt resultat. Det kunne der heldigvis, og Vibeke kunne derefter tage hjem og se frem til et svar 15-30 minutter efter testen blev foretaget. Ej heller Vibeke var dog stor fan af den nye lyntest.

- Jeg synes, at den var lidt mere sviende, og faktisk også mere ubehagelig. Jeg kan også bekymre mig over, hvor effektiv den er, når den kun skal nogle centimeter op i næsen, fortalte hun.

Usikker ny test? Netop effektiviteten har været diskuteret de seneste dage. Peter Kamp Busk, lektor ved institut for naturvidenskab og miljø på Roskilde Universitet, siger til TV2, at hvis der blev foretaget 100.000 tests, ville man få 1000 positive prøver. Halvdelen af disse ville således være en falsk positiv. Endvidere kan lyntesten ikke afsløre hvilken variant af coronavirus man har, hvis man testes positiv, hvorfor man i så fald skal tage den traditionelle PCR-test, der foregår via podning i halsen.

