Kolonihaverne på det kommunalt ejede mose- og overdrevsområde blev opført i to etaper mellem 1963 og først 1970?erne. Foto: Helsingør Kommune

Ny lokalplan skal sikre kolonihaveområdes særpræg

Lokalplanen for kolonihaveområdet Pindemosen ved Løvdalsvej skal sikre, at området ikke udvikler sig til et byområde med helårsbeboelse.

Helsingør - 09. august 2021 kl. 12:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En lokalplan for kolonihaveområdet Pindemosen, der ligger ud til Klostermosevej og Løvdalsvej, ventes at kunne blive endeligt vedtaget på et af de kommende byrådsmøder.

Det står klart efter Byrådet på sidste møde før sommerferien godkendte et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området med 142 kolonihavelodder, og sendte det i 9 ugers offentlig høring.

Lokalplanen ompatter udover selve kolonihaveområdet også det kommunalt ejede forsamlingshus Damgården.

Centralt i lokalplanen er det altid omdiskuterede spørgsmål om størrelsen på husene i området.

I forslaget bliver det tilladt at bygge op til 60 kvadratmeter pr. grund. Det er dog samtidig slået fast i planen, at området ikke skal udvikle sig til et boligområde med helårsbeboelse. I forhold til de 60 kvadratmeter, så er der nærmere bestemt tale om, at det enkelte hus således maksimalt må udgøre 48 kvadratmeter hus + 12 kvadratmeter overdækket terrasse, som er u-isoleret og lukket på alle sider.

Den nye plan muliggør også, at haveforeningen kan opføre et fælleshus på op til 250 kvadratmeter, der skal opføres som et træhus. Alle hovedhuse skal i den nye lokalplan også være i træ eller beklædt med træ.

Indtil i dag har der ifølge forvaltningen ikke været noget entydigt administrationsgrundlag for området, hvor en del af grunden også lå i den såkaldte transportkorridor, som siden blev fjernet i 2017.

Der er løbende blevet taget stilling til sager om bebyggelsen i området, hvor grunden er ejet af Helsingør Kommune. For eksempel besluttede et flertal i Byrådet eksempelvis tilbage i år 2017 at hæve det maksimale størrelse på bygningerne fra 20 til 40 kvadratmeter.

Men det nye lokalplan er der således også lagt op til, at sandsynligvis en hel del kolonihavehuse vil blive lovliggjort.

Særpræg og natur Lokalplanen lægger også vægt på at beskytte områdets særpræg, som blandt andet er de lave hække, som sikrer udsyn og fællesskab. Hækkenes makshøjde bliver således på 1,2 meter. Derudover sikrer lokalplanen, at de nuværende lodder ikke bliver udstykket eller lagt sammen. Der kan kort sagt ikke udstykkes flere haver.

I forbindelse med lokalplanen bliver hele området også omdannet til byzone i stedet for som i dag at være landzone. Denne statusændring er blevet mulig efter den nordlige transportkorridor udenom Helsingør blev afskaffet i 2017.

Endelig bliver det slået fast i planen, at plantebælterne omkring området skal bestå af varieret natur med en høj grad af biodiversitet.