Ny lokalplan giver plads til op til 507 nye boliger på hospitalsgrunden

Indtil videre har der kun eksisteret en rammelokalplan for størstedelen af grunden i og omkring det lukkede hospital på Esrumvej. Der er således kun vedtaget en fuldstændig lokalplan, der tillader byggeriet af 86 rækkehuse i den sydligste del af grunden ved Klostermosevej. Men på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget sagde et enigt udvalg ja til en lokalplan, der muliggør byggeriet af op til af op til 507 boliger, og omfatter hele den resterende del af hospitalsarealet inklusiv det gamle hospitals iøjnefaldende hovedbygning. Lokalplanen og det tilhørende lokalplantillæg skal endeligt godkendes på næste møde i Byrådet, hvor der forventes massivt flertal. Derefter skal planen i ofrentlig høring, udvalgsbehandles og endeligt godkendes i Byrådet igen.

Kun Byrådets endelig stempel mangler, før lokalplanener er klar for et af kommunens største nye boligområder.

