Ny legestue vil sikre fædrenes trivsel

»Fars legestue« virker som et simpelt initiativ, hvor forælder og barn leger sammen. Men det skal lægge en ganske vital grundsten, mener tovholderen på det nye projekt

Et par udsugningsenheder hænger stadig i loftet fra dengang i tidernes morgen, hvor lokalet fungerede som hospitalskøkken.

Dog er det øvrige lokale for længst blevet omdannet, og ved første øjekast hersker der ingen tvivl om, hvad der er tale om: Et sted for små børn at boltre sig. Men pointen med »Fars Legestue« på Fiolgade i centrum af Helsingør handler lige så meget om fædrene. For den grundlæggende tanke med projektet er, at far og datter eller søn skal have kvalitetstid.

- Jeg håber først og fremmest, at fædre kommer og leger med deres børn og 'bonder' og får nogle værktøjer, siger Amanda Bøge, der er sundhedskonsulent i Helsingør Kommune og tovholder på projektet.

Opfordring Projektet, der er blevet til med Helsingør Kommune som tovholder, Kvickly i Stjernegade som kaffesponsor og med hjælp fra Mødrehjælpen, begyndte for alvor 10. august, hvor der var åbningsfest. De efterfølgende tirsdage fra klokken 12 til 15, hvor der er åbent, har fremmødet været svingende. Men det er erfaringen fra den række af andre »Fars Legestue«, der ligger i landet, at der vil gå 5-6 uger, før fremmødet begynder at tage form, forklarer Amanda Bøge.

Det er noget, Hanne Storebjerg, der er tidligere præst i kirken i Horserød Statsfængsel, vil se frem til. Hun har indtil videre været i Fars Legestue i Helsingør som frivillig én gang, hvor en far var mødt op.

- Jeg kunne se, at de knyttede bånd, og at barnet henvendte sig på en anden måde, end da de kom, siger Hanne Storebjerg og fortsætter:

- Jeg har før set, at mænd har manglet kontakt til børnene, når de har været nye i faderrollen. I takt med, at der er flere mænd, der får udfordringer og fødselsdepressioner, når de bliver forældre, er det vigtigt at få talt om tingene og have nogle at spejle sig i. Jeg tror, man kan forhindre rigtig meget ved at tale sammen.

Det er også noget af det, Amanda Bøge peger på som årsagen til, at hun vil opfordre fædre med børn fra 0-3 år til at møde op på Fiolgade 17 om tirsdagen fra klokken 12. Foruden en sund relation til barnet, netværk med andre fædre og deres generelle trivsel.

- Der er altid kaffe på kanden og nogle at tale med, siger hun.